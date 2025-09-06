この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

人気グルメYouTuberの山崎NANAさんが、自身のYouTubeチャンネルで「【すき家】月見すきやき牛丼を2杯食べてみたら最高に美味しすぎて満腹になった爆食女【大食い】【期間限定メニュー】」と題した動画を公開。今回は牛丼チェーン・すき家の新商品「月見すき焼き牛丼」2種類（普通＆辛旨）を贅沢に食べ比べ、その魅力について熱く語った。



山崎さんは「2025年、牛丼チェーンの月見トップバッターは、すき家の月見すき焼き牛丼です」と切り出し、まずは春菊が特徴的な通常版から実食。「今年は春菊が入ってるらしい。春菊好き。歓喜です。風味が出ていいよね」と新たな食材に大喜びしつつ、「ご飯が溺れるほどの甘じょっぱいおつゆ。幸せです」と満面の笑みで堪能した。また、大きな焼き豆腐にも「焼き豆腐なのが、肉い演出ですよね」と感動し、「王道のすき焼き味に、もう病みつき」と絶賛した。



続いて辛旨バージョンにも挑戦。「結構入ってるね、キムチ。こっちもつゆだくだ」とボリューム感をリポートし、「一度で二度おいしいのが、すき焼き牛丼。こっちが結構甘めだったから、辛味強い」と両者の味の違いに注目。特製タレの唐辛子とコチュジャンがパンチを効かせ、「熱々のつゆだくおつゆのダブルパンチで、汗だく必至です」と辛旨の魅力を語った。「食べ進めるごとに、じわじわと効いてきます。辛いの好きな人は断然これ」と辛党にもおすすめした。



「お得に食べれてる事実が、牛丼をより美味しくします」と月見50円引きクーポンにも言及。「甘い辛いの永久ループを繰り返すほどに、それぞれの牛丼の旨味への理解が深まります」と“爆食女子”ならではの味わい方を披露した。



動画の最後には「辛いの苦手な人は、通常の方、おすすめします。でもね、どっちも本当にクオリティ高くて、めちゃめちゃ美味しかったです。」「今年、この春菊が入ってたのも、結構、美味しいポイントかも。味がすごい深みがあって、めっちゃ美味しかった」と締めくくり、大満足の様子を見せた。甘党も辛党も楽しめる進化系・月見牛丼で、今年の“初月見”を盛大に楽しんだようだ。