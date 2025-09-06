三代目JSB・今市隆二、結婚＆第1子誕生を報告 活動自粛中での発表に悩みも「私自身がご迷惑をおかけしていたこともあり」【全文】
ダンス&ボーカルユニット・三代目J SOUL BROTHERSの今市隆二（38）が6日、グループの公式サイトを通じて、結婚と第1子の誕生を報告した。
【写真】愛車にまたがったワイルドショットを披露した今市隆二
「今市隆二よりいつも応援してくださる皆さまへ」とのタイトルで「いつも温かい応援をいただき、誠にありがとうございます。一部報道にありました通り、このたび私、今市隆二はかねてよりお付き合いをしておりました一般の方と結婚し、第一子が誕生いたしましたことをご報告申し上げます」と記した。
続けて「妊娠中は体調や経過に不安定な要素があり、出産まで安心してお伝えできる状況ではなかったため、当初より公表を控えておりました。無事に出産を迎えたタイミングで皆さまにご報告する予定でしたが、私自身がご迷惑をおかけしていたこともあり、発表をいつのタイミングですべきか慎重に考え、悩んでおりました」と率直な思いをつづった。
その上で「本来であれば、皆さまに一番にご報告すべきところですが、報道が先行してしまったこと、そして現在活動を自粛している中での発表となったことで驚かせてしまい、大変申し訳ありません。このたび、無事に母子ともに健康で出産を迎えることができ、母子の体調も安定しましたので、改めて私の言葉でご報告させていただくこととなりました」と呼びかけている。
今市をめぐっては、4月5日午前5時ごろ、都内でタクシーの運転手に「殺すぞ」などと脅した上、暴行を加えたとして書類送検された。その後、今市は所属事務所のLDHの公式サイトを通じて当面の間の活動休止を発表。8月27日には、「三代目 J SOUL BROTHERS 15TH ANNIVERSARY STADIUM LIVE "JSB FOREVER 〜ONE〜"」について、今市を除く6人で実施すると伝えられた。翌28日には、被害者の代理人弁護士を務めるレイ法律事務所が、被害者と今市の間で示談が成立したことを報告した。
■報告全文
今市隆二よりいつも応援してくださる皆さまへ
いつも温かい応援をいただき、誠にありがとうございます。
一部報道にありました通り、このたび私、今市隆二はかねてよりお付き合いをしておりました一般の方と結婚し、第一子が誕生いたしましたことをご報告申し上げます。
妊娠中は体調や経過に不安定な要素があり、出産まで安心してお伝えできる状況ではなかったため、当初より公表を控えておりました。無事に出産を迎えたタイミングで皆さまにご報告する予定でしたが、私自身がご迷惑をおかけしていたこともあり、発表をいつのタイミングですべきか慎重に考え、悩んでおりました。
本来であれば、皆さまに一番にご報告すべきところですが、報道が先行してしまったこと、そして現在活動を自粛している中での発表となったことで驚かせてしまい、大変申し訳ありません。
このたび、無事に母子ともに健康で出産を迎えることができ、母子の体調も安定しましたので、改めて私の言葉でご報告させていただくこととなりました。
私個人の件で、関係者の皆さま、応援してくださっている皆さまに多大なご迷惑とご心配をおかけし、また家族にも不安な思いをさせてしまいましたが、家族を持った今、これまで以上に責任ある行動を心がけ、皆さまの信頼を取り戻せるよう、一層精進してまいります。
今市隆二
