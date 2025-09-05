全米オープン

テニスの4大大会・全米オープンは4日（日本時間5日）、女子シングルス準決勝が行われ、世界ランキング24位の大坂なおみ（フリー）は同9位のアマンダ・アニシモバ（米国）に1-2（7-6（7-4）、6-7（3-7）、3-6）で敗れた。フルセットにもつれ試合時間は2時間56分、現地では午前1時間近だった。現地ファンはこの死闘に称賛を送った。

現地ニューヨークでは日付をまたいだ死闘となった。第1セットは大坂がタイブレークの末奪取すると、アニシモバも取り返す一進一退の攻防。最終セットはアニシモバが優勢に進め、第4ゲームでブレークに成功。大坂は粘るも第9ゲームで力尽きた。

X上の海外テニスファンからは「今まで見た中で最高の女子の試合の一つ。アニシモバは素晴らしい」「ナオミ・オオサカをまた応援できてうれしかった。彼女の人気が続くことを祈っている」「オオサカとアニシモバのなんて試合なんだ。ナオミが戻ってきたのを見るのは本当に楽しかった」「ナオミ・オオサカは今、傷ついていると思うけど、彼女はこのトーナメントでのパフォーマンスを誇りに思うべきよ」「ナオミ・オオサカはよく戦った」など大坂への激励や、死闘への感動の声が寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）