±²Ãæ¤Î¡ÖCBD¡×¥µ¥×¥ê¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Ï¸·³Ê¤Ê´ð½à¤ÇÈÎÇä¡¡¿·Ï²»á¤ÏÊÆ¹ñ¤Ç¹ØÆþ¡¢¸üÏ«¾Ê¡Ö²ø¤·¤¤À½ÉÊ¤Ï¹µ¤¨¤Æ¡×
¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊHD¡Ë²ñÄ¹¤ò¼Ç¤¤·¤¿¿·Ï²¹ä»Ë»á¤Ï¡¢2025Ç¯9·î3Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢Å¬Ë¡¤À¤È¿È¤Î·éÇò¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¤¬¡¢ÂçËãÍ³Íè¤ÎÀ®Ê¬¤ò´Þ¤àCBD¡Ê¥«¥ó¥Ê¥Ó¥¸¥ª¡¼¥ë¡Ë¤Î¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤òÊÆ¹ñ¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
CBD¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï°ãË¡¤È¤µ¤ì¤ëÀ®Ê¬¤ÎTHC¡Ê¥Æ¥È¥é¥Ò¥É¥í¥«¥ó¥Ê¥Ó¥Î¡¼¥ë¡Ë¤¬ÈùÎÌ´Þ¤Þ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡¢¸·³Ê¤Ê´ð½à¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿·Ï²»á¤Ï¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¼«¤é¤Î¹ÔÆ°¤¬¾·¤¤¤¿·ë²Ì¤À¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö»ä¤ÎÉÔÃí°Õ¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÇ§¤á¤¿¡£
¿·Ï²»á¡Ö½½Ê¬Ãí°Õ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿...¡×
¡Ö¥µ¥ó¥È¥ê¡¼°Ê³°¤Î¥µ¥×¥ê¤ò¤Ê¤¼¹ØÆþ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×
·ÐºÑÆ±Í§²ñ¤ÎÂåÉ½´´»ö¤È¤·¤Æ¤ÎÄêÎã²ñ¸«¤Ç¡¢µ¼Ô¤«¤é¤³¤¦»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢¿·Ï²»á¤Ï¡¢¸·¤·¤¤É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤¦¼áÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥µ¥×¥ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Çã¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢½½Ê¬Ãí°Õ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿......¡×
¿·Ï²»á¤ÎÀâÌÀ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÎÃÎ¿Í½÷À¤«¤é´«¤á¤é¤ì¡¢¿·Ï²»á¤Ï¡¢Å¬Ë¡¤À¤È³ÎÇ§¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢CBD¤Î¥µ¥×¥ê¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¡£4·î¤Î½ÐÄ¥¤Î¤È¤¤Ë»ý¤Áµ¢¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î½÷À¤¬Ê¡²¬¸©Æâ¤Ë½»¤àÄï¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿·Ï²»á¤Ë¥µ¥×¥ê¤òÍ¹Á÷¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢Äï¤Ï¡¢ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¿·Ï²»á¤ÎºÊ¤Ï¡¢²ø¤·¤¤Í¹ÊØÊª¤Ï¼Î¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¸©·Ù¤¬8·î22Æü¤Ë²ÈÂðÁÜº÷¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢¶õ¿¶¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¿·Ï²»á¤â¡¢Ç¢¸¡ºº¤Ç±¢À¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¿·Ï²»á¤Ï¤³¤ÎÆü¤Î¤¦¤Á¤Ë¡¢²ñ¼Ò¤ËÏ¢Íí¤òÆþ¤ì¡¢ÊÆ¹ñ½ÐÄ¥Ãæ¤Î26Æü¤Ë¤Ï¡¢Î×»þ¼èÄùÌò²ñ¤Ç¿·Ï²»á¤¬¥ê¥â¡¼¥È¤ÇÀâÌÀ¤ò¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢¿·Ï²»á°Ê³°¤Ï¼Ç¤¤òµá¤á¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¿·Ï²»á¤â¡¢²ñ¼Ò¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤È9·î1ÆüÉÕ¤Ç¼«¤é²ñÄ¹¤Î¼É½¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¿·Ï²»á¤¬²ÈÂðÁÜº÷¤ò¼õ¤±¤Æ¼Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤ë¤È¡¢¥µ¥ó¥È¥ê¡¼HD¤¬2Æü¤Ë¶ÛµÞ²ñ¸«¤ò³«¤¡¢Ä»°æ¿®¹¨¼ÒÄ¹¤Ï¡¢¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤ò°·¤¦²ñ¼Ò¤Î¥È¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¤ÎÇ§¼±¤ò·ç¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È»ØÅ¦¤·¡¢¤½¤ÎÃÏ°Ì¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¯¤Ê¤¤¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¿·Ï²»á¤â3Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢¤³¤Î»ØÅ¦¤Ë¸ÀµÚ¤·¡¢Å¬Ë¡¤È¤ÎÇ§¼±¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢²ñ¼Ò¤ÎÈ½ÃÇ¤òÂº½Å¤·¤¿¤È¼Ç¤¤ÎÍýÍ³¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¸üÏ«¾Ê¡Ö·ò¹¯Èï³²¤¬Â¿È¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ç¤¢¤ì¤ÐÂÐ±þ¤·¤¿¤¤¡×
CBD¤Î¥µ¥×¥ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢³Î¤«¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¾¦ÉÊ¤¬Î®ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âç¼ê¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÂçÀµÀ½Ìô¤Ç¤â¡¢¼«¤é³«È¯¤·¤¿¾¦ÉÊ¡ÖCBD taisho¡×¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤À¡¢Æ±¼Ò¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀµµ¬¤Î¼êÂ³¤¤Ë¤ÆÍ¢Æþ¤·¤¿¸¶ÎÁ¤ò¡¢»ØÄêµ¡´Ø¤ÎÀ®Ê¬Ê¬ÀÏ¤Ë¤è¤êTHCÅù¤¬Ë¡Äê´ð½à°Ê²¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤ÎGMPÇ§Äê¹©¾ì¤Ë¤Æ¡¢²Ã¹©¡¦À½ÉÊ²½¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
CBD¤Ï°ãË¡¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖTHCÅù¤¬Ë¡Äê´ð½à°Ê²¼¡×¤ÈÀÖ»ú¤Ç¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
º£²ó¤ÎÁû¤®¤Ç¡¢CBD¤Î¾¦ÉÊPR¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
±Ñ¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Í¥¤¥Á¥ã¡¼¥«¥ó¡×¤ÎÆüËÜ»Ò²ñ¼Ò¤Ï9·î2Æü¡¢¸ø¼°X¤Ê¤É¤Ë¤ªÃÎ¤é¤»¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö°ìÉôÊóÆ»¤ò¼õ¤±¡¢CBDÀ½ÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ë¸í²ò¤äÉÔ°Â¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Naturecan¤¬ÆüËÜ¤ÇÈÎÇä¤¹¤ëCBDÀ½ÉÊ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÆüËÜ¤Îµ¬À©¤Ë½àµò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìÀÚ´Ø·¸¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
Æâ³°¤ÇÎ®ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ëCBDÀ½ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î´Æ»ë»ØÆ³¡¦ËãÌôÂÐºö²Ý¤Ï3Æü¡¢J-CAST¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¼èºà¤Ë¤³¤¦ÏÃ¤·¤¿¡£
¡ÖÍ¢ÆþÀ½ÉÊ¤Ë°ãË¡¤ÎTHC¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢µ¬À©¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ÆüËÜ¤Ë½Ð²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ì¤ÐÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¡£²ø¤·¤¤À½ÉÊ¤Ï¡¢²¿¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢°Â°×¤Ë¼ê¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£·ò¹¯Èï³²¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¿È¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡×
¤¿¤À¡¢CBD¤Ï¡¢ËãÌô¤È¤·¤Æµ¬À©¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Ãí°Õ´µ¯¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÃ±¤Ê¤ë¿©ÉÊ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ÉÂµ¤¤¬¼£¤ë¤Ê¤É¤È°åÌôÉÊ¤È¸íÇ§¤µ¤»¤ë¹¹ð¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¸ú²Ì¤ò¤¦¤¿¤¦¤Ê¤é¡¢°åÌôÉÊ¤È¤·¤Æ¤Î¾µÇ§¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢µ¬À©¤Î¸¡Æ¤¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢·ò¹¯Èï³²¤¬Â¿È¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ç¤¢¤ì¤ÐÂÐ±þ¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÊJ-CAST¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¡¡Ìî¸ýÇîÇ·¡Ë