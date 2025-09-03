この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

12人産んだ助産師HISAKO「妊娠中のセックスで赤ちゃんはしんどくない！」持論を熱弁

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「妊娠中のセックス あかちゃんは苦しい？」と題したYouTube動画で、12人の子を持つ助産師HISAKOさんが、妊娠中のセックスに対する不安の声に答えた。動画冒頭でHISAKOさんは「赤ちゃんはセックス中に苦しくなってしまっているのでしょうか？」という視聴者からの質問を紹介し、自身の見解を述べた。



HISAKOさんは「妊娠経過が順調であれば、妊娠中のセックスで赤ちゃんが苦しくなることは考えにくいです」と断言。赤ちゃんは羊水に守られており、「お腹に何かぶつかっても、羊水が緩衝材になっているから赤ちゃんには大きな衝撃は伝わらない」と解説。「子宮が収縮しても長時間続かなければ、赤ちゃんがしんどい状態にはならない」と語り、視聴者に「不安に思わなくていい」と安心感を与えた。



また「パパが『ペニスで赤ちゃんを直接押してしまうのでは?』と心配されるけれど、これも羊水に守られているから大丈夫」と説明。さらに「セックス中のお腹の張りは、感動する映画を見たり、びっくりした時など、日常の何気ない場面でも起きるもの」とし、「妊娠生活中ずっと子宮収縮を避けるのは不可能」と冷静にアドバイス。あくまで「正常な妊娠経過であれば、極端に神経質になる必要はない」と持論を展開した。



一方、「感染症予防など観点からコンドームの着用は基本」とも注意を促し、「腎痛誘発のための“お迎え棒”の場合は例外」と現場経験に基づき解説した。



動画の締めくくりでは、「妊娠中のセックスは赤ちゃんはしんどくないけど、私はしんどい！そこにもっと気づいてあげなきゃ」と本音を吐露し、チャンネル登録を呼びかけた。日常の不安に明るく寄り添う、HISAKOさんらしい動画となった。