8月30日から放送された『24時間テレビ48 愛は地球を救う』（日本テレビ系）。今年のマラソン企画にランナーとして登場したSUPER EIGHT・横山裕の生い立ちが、話題を集めている。

「横山さんは、『24時間テレビ』のなかで、『子供の貧困問題』をテーマに、過去の壮絶な経験を明かしていました。3歳の頃に両親が離婚し、母に引き取られますが、数年後に母が再婚。義父の連れ子だった2人の弟ができたといいます。家計は苦しく、横山さんは中学卒業後、建設会社で働きながら、ジャニーズJr.として活動していたそうです。

そんななか、母に胃がんが見つかり、ほどなくして2度めの離婚に。経済的な困窮から、2人の弟は、一時的に児童養護施設で生活していました。闘病の末、母は横山さんが29歳の時に亡くなったそうです。その後、横山さんは2人の弟の生活費や学費を一手に担ってきたといいます」（芸能記者）

マラソン企画では、走ることで子供の貧困問題を周知したいと希望。「子どもマラソン支援募金」という名前で募金をつのり、児童養護施設などへ寄付される形をとった。最終的な募金額は、昨年を大きく上回り、7億円を超えたという。「俺が走ることに意味がある」と語る横山の姿に、胸を打たれた視聴者が多かったようだ。

そんななか、Xでは、今回の放送でほとんど登場しなかった「義父」の存在に、怒りを覚える声が相次いでいる。

《横山裕、すごい苦労人だったんだな…しかし、離婚して母が病気だからって未成年を中卒で働かせて、小さい子らは施設に、って父親は何してたんだろ？》

《横山くんの生い立ち聞くと義父に対する怒りが湧いてくるな。果たすべき責任も果たさず自分の子供施設に入れるような環境にさせて、横山くんが必死に弟たち支えて。人間として恥ずかしくないのか？》

《私、ヨコの話聞くたびに「父親はどこに行ったんだ？」「なんで養育費とか諸々の責任を放棄するんだ」「そして放棄しても社会に許されるんだ」と怒りを感じる》

横山は、過去にも家族とのエピソードを語ったことがあり、そこでは義父との複雑な関係性も垣間見えた。

2019年に放送されたNHKスペシャル『令和家族 幸せ探す人たち』では、再婚からほどなくして、突然義父から「今日からお父さんと呼びなさい」と言われたが、「衝撃でした。全然言えなくて。頭をどつかれた。『はよ呼べ』って」と回想。

母と義父との関係についても「はじめは幸せだったかもしれないですけど、オカンはよく泣いていた。（義父を）悪くは言いたくないけど、怒号が聞こえたときもあった」と明かした。母は胃がんで亡くなり、義父は存命だが、横山は「口にするのも怖い。横山のおっさんとは何年も会ってない。ちょっとまだ許せてない部分もある」と割り切れない胸中を語っている。

「横山さんの話は、ファンであれば誰もが知っている“苦労人”エピソードですが、今回の『24時間テレビ』の放送では、義父の話にはほとんど触れられていませんでした。過去に家族の話を語った時も、『悪く言いたくない』と気遣いつつのトークでしたから、横山さんの意向で、あまり触れない方向にしたのかもしれません。ただ、病気発覚からほどなくして離婚、という話や、離婚後の困窮ぶりを知った視聴者からは、あらためて憤りの声があがっています」（芸能記者）

SNSでは、横山のエピソードをきっかけに養育費問題が取りざたされるなど、議論が広がっている。これもまた、番組の効果の一つと言うべきか。