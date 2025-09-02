8月31日、元セクシー女優の三上悠亜が、自身のYouTubeチャンネルに新しい動画を投稿した。この動画の “映り込み” をめぐって、6人組アイドルグループ「SixTONES」のファンがざわついている。

発端となったのは、『【Qoo10メガ割】絶対買うべきおすすめアイテム紹介!! !!』という動画だ。

「8月31日から9月12日まで、ネット通販サイトの割引キャンペーンがおこなわれていることから、三上さんが同サイトで購入したおすすめコスメを10個紹介する内容でした。

カメラに向かって、クッションファンデーションを手に取って説明していたところ、ケースになにかの動画が反射して映ったのです。映ったのは一瞬でしたが、男性らしき2人の足と反転したSixTONES・田中樹さんとジェシーさんの名前が見えたため、この動画のスクリーンショットがSNSで拡散されました」（芸能記者）

商品を紹介する動画で、無関係なSixTONESメンバーが映ったことで、Xでは

《三上悠亜ってちゃんとジャニオタなんだな》

《ゴリッゴリのジャニヲタでしぬwww》

《三上悠亜やべーなどんだけジャニーズ好きなんだよ》

など、困惑する声があがっている。不自然な映り込みに疑問を持たれたようだ。

「三上さんが商品紹介をしている際、ほかの音は聞こえませんでした。SixTONESが映った動画をサイレントで流しながら、撮影していたことになります。

反射された動画には、田中さんとジェシーさんの顔は映っていないものの、反転した2人の名前がはっきり確認できることから、三上さんがねらって撮ったことを疑う向きもあるようです」（前出・芸能記者）

今回、STARTO ENTERTAINMENTのファンをざわつかせたのは、理由がある。三上は、かつて所属していた女性アイドルグループ「SKE48」で活動していたころから、男性アイドルとの関係を取りざたされたからだ。

「2013年の『FRIDAY』で、元『NEWS』の手越祐也さんと女性のキス写真が掲載され、『週刊文春』でその女性が三上さんであることを報じられたのです。さらに、2023年9月の『文春オンライン』は、三上さんと『なにわ男子』長尾謙壮（けんと）さんが交際していると伝えました。

ただ、記事には、三上さんが以前交際していたとされる『Kis-My-Ft2』の千賀健永（けんと）さんと自宅マンションで会い、その数時間後に長尾さんが彼女のマンションを訪れたと記されていたのです。

こうした経緯から、三上さんが、長尾さんと千賀さんを “二股” していることを疑うファンも多かったのです」（前出・芸能記者）

人気アイドルの “二股交際” 報道から2年が経ち、今度はSixTONESの “映り込み” で注目を集めることになった三上。今回の件で、ますます彼女に警戒を寄せるファンもいるようだ。

「これまで、三上さんとSixTONESメンバーに目立った接点はありませんでした。ただ、三上さんに取りざたされた男性関係から、彼女が『ジャニオタ』であることを疑われているようです。田中さんもジェシーさんも高い人気を誇りますし、三上さんが2人を推しているのではないかと考えるファンもいたのだと思われます」（前出・芸能記者）

次に三上と熱愛が取りざたされる相手は、はたして──。