＜夫、出会い系に4万？＞支払い明細書を見てビックリ！生活費を支払わない理由が判明【第2話まんが】
私はミズキ。タクミからの、「来年からお金を振り込まない」というLINEに呆然としてしまいました。生活費を入れないということは、住宅ローンや光熱費もすべて1人でどうにかすることになります。不安に駆られた私はタクミに急いで電話しましたが、邪険に扱われてしまいました。さらにLINEはブロックされ、電話もできない状態に。怒りと悲しみで心が張り裂けそうです。両親を早くに亡くし、頼る人もいない私。文字通り絶望に打ちひしがれてしまいました。
ヤマトを寝かしつけ、リビングに戻ってきた私は大きなため息をつきました。カフェのバイトと育児の両立はそれだけで大変です。でもこれからのことを考えるとバイトを増やしたいのが本音です。しかし、そうなるとヤマトの預け先も探さないといけない……などと考えながら夫の決済したであろう支払い明細をみて私はまた驚いてしまったのです。
タクミが「生活費を払わない」と言いだした意味がようやくわかりました。要は自分が贅沢三昧をしたいがため、私たちへのお金を削ろうとしているのでしょう。いろいろ考えたけれど、まずはヤマトを守ることが最優先だと判断しました。強くならなきゃ。今はなんの武器ももたない私だけど……タクミを見返せるくらい強くなってやる！ そう私は決心したのです。
疲れきって帰宅した私は、夫の明細ページに気づきました。
そこには「居酒屋1万5千円」「スポーツジム2万円」、そして「出会い系サイト4万円」と信じられない金額が。
タクミが「生活費を払わない」と言いだした理由を悟り、私は怒りで震えました。
しかし指摘すれば、すぐに生活費を止められてしまうかもしれません。
ヤマトを守るためにも今は我慢するしかないでしょう。
私は怒りと悲しみを胸に、「いつか見返してやる」と心に誓いました。
