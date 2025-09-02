高校野球女子選抜 vs イチロー選抜

「SATO presents 高校野球女子選抜 vs イチロー選抜 KOBE CHIBEN」が8月31日、バンテリンドームで行われ、KOBE CHIBENが8-0で勝利した。イチロー選抜には豪華メンバーが集結。大型ビジョンに映った文字並びがネット上で話題を呼び、「これは凄い」「20代でも大歓喜です笑」と熱狂する野球ファンが続出した。

夢の並びに視線が集中した。イチロー選抜の先発布陣。「1番・投手」にイチロー氏、「2番・遊撃」には松井稼頭央氏が続き、「3番・左翼」松坂大輔氏、「4番・中堅」松井秀喜氏と、元メジャーリーガーが4人並んだ。

メンバー表はバンテリンドームの大型ビジョンに堂々と映され、日本野球界を牽引した名手たちが並ぶ光景に野球ファンが熱狂。X上では「これは凄い」「パワプロのアレンジチームを現実化しとる笑」「なんだよこの昭和ラストガチジジイ大興奮の並びは」「20代でも大歓喜です笑」「激アツすぎる」「マジでやばい…これが、オールスターって言うんだよ」などと反響が広がっていた。

試合では、松井秀喜氏が51歳にしてバンテリンドームの客席中段に飛び込むド派手な一発。イチロー氏も9回1安打完封の快投を披露するなど球場を沸かせていた。



（THE ANSWER編集部）