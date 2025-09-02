レイズに所属していたキム

ブレーブスがキム・ハソン内野手を獲得したと、1日（日本時間2日）に米メディア「ジ・アスレチック」のケン・ローゼンタール記者が情報筋の話として報じた。今季所属していたレイズからはウェーバーにかけられた。

パドレスに所属していた2023年にはユーティリティ部門でゴールドグラブ賞を獲得するなど、17本塁打38盗塁と活躍。しかし昨年8月に右肩を負傷したことでFAでの市場価値は急落。オフにパドレスからFAとなり、1月になってレイズと2年2900万ドル（約43億円）で契約を結んだ。だが、右肩手術の影響で出遅れ、今季は7月4日（同5日）が初出場だった。

8月には4試合連続安打を放つなど存在感を見せていたが、21日（同22日）には腰の炎症により10日間の負傷者リスト（IL）入りとなっていた。今季はここまで24試合に出場して打率.214、2本塁打5打点。

ローゼンタール記者によるとキムはウェーバーにかけられており、ブレーブスが獲得。ブレーブスが今季の残り年俸200万ドル（2億9000万円）を負担する。来季契約は1600万ドル（約23億円）の選手オプションとなっており、キムが行使を選択できる。（Full-Count編集部）