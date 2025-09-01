〈「人目も憚らずイチャイチャ」「周りが『あそこ大丈夫？』と心配するほど…」北島康介（42）が小芝風花似の銀座ホステスと溺れた“家族に言えねえ”秘密の関係〉から続く

銀座の老舗高級クラブで働く小芝風花似のホステス、A子さんと不倫の関係に溺れる北島康介（42）。

【画像】「ちょ〜気持ちいい関係ですか？」Tシャツ短パン姿で腕を組み、記者の直撃に応じる北島康介（42）

6月28日。にわか雨が上がった真夜中の東京・銀座の街に、灰色のスーツに身を包んだ北島の姿があった。妖艶なドレスを着た女性と談笑していると、ほどなくして2人は、北島の所有する高級車の後部座席に乗り込んだ――。（全2本の2本目／前編を読む）



北島康介

◆◆◆

マンションへ飛び込んだ北島

深夜の銀座から、高級車の後部座席に乗った2人。運転手が車を走らせたのは港区にある高級マンスリーマンションだった。

まずA子さんが車から降りて中へ入る。一方の北島は、周囲の目を気にしてか、それから数分後に車を降り、マンションへ飛び込む。北島の“着水”を無事見届けた運転手は静かにその場から車で走り去った。

それから1時間ほど経った午前4時。北島がエントランスから出てきて、外で煙草をくゆらせる。マンションに入る時には付けていたネクタイは外され、だらしなく背広を着た男からは、ひと泳ぎ終えた後のような虚脱感が漂っている。やがて一服がおわるとタクシーを捕まえ、自宅方面へと流れるように消えていった。

前出の知人が明かす。

「このマンションは、北島さんがA子のために借りてあげたもの。『彼に借りてもらっているんだ』とA子は、周囲に自慢していた。

A子は、北島さんと出会ってからすぐに元々住んでいた家を出なければならない事情ができた。そこで北島さんがA子のために『次に住むところが決まるまでは』と、あのマンションを借りてあげたそうです」

夜の銀座で、2人の噂は、北島の平泳ぎを超えるスピードで広まっていったという。

「A子は、北島さんと『付き合ってる』『毎日一緒にいる』と、ペラペラと誰かれ構わず話しています。銀座のバーの店員ですら、2人の関係を知っていましたからね」（同前）

「ちょ〜気持ちいい関係ですか？」記者の直撃に北島は…

銀座のホステスと水入らずの関係を続ける北島。8月15日、事情を聞くべく、都内某所で北島を直撃した。

――A子さんとは、どんな関係ですか。

「いや〜仲良い……。はい」

――交際されてませんか？

「そういう風に見られちゃいます？」

――彼女が住んでいた港区のマンションを北島さんが借りてあげていましたよね。どういった経緯で？

「なんか、まあ……それは流れで（笑）。家を探してるっていう、それで」

――6月28日にA子さんのマンションへ行ってますよね？

「行ってますね」

――男女の関係に？

「まあでもなんかお酒も入ってたんで。飲んでたんで」

――流れでそうなった？

「なってたかもしれないですね〜。でもそんなに長いことは……。パッと行ってパッと帰ったんで、やってないと思いますよ」

「何も言えねえって書いて（笑）」

――ネクタイを外してマンションから出てきた。服も脱いだのでは？

「ハハハハハ。でもネクタイくらい外すじゃないですか（笑）。着いたら」

――男女の関係はないと？

「ないってことで」

――とは言っても奥さんには言えない関係なのは間違いないのでは？

「まあ言えないっていうか……。まあ、そういった意味では、迷惑はかけますよね。飲みに出歩くことは、承認してもらってまして、内緒で遊んでるっていうわけじゃない」

――男女の関係かどうかについては、やはり何も言えねえですか？

「（表情を和らげて）何も言えねえ！ 何も言えねえって書いてください（笑）」

――ちょ〜気持ちいい関係だったりは？

「ははは。かもしれないっていうのも書いてください。その2つは絶対書いてください（笑）」

――不倫関係については？

「うーん。まあ、何も言えねえでお願いします。それはそれで面白いんじゃないですか？ 何も言えねえっす。（A子さんとの）夜の営みがちょ〜気持ちいいかどうかは、わかんないですけどね」

最後に、「暑い中、頑張ってください」となぜか記者を労い、金メダル級の笑顔を見せて去った北島。直撃のタイムは全部で約10分。くしくもこの日は、北島が04年のアテネ五輪で金メダルを獲得したのと同じ8月15日だった。

21年ぶりに北島の口から放たれた「ちょ〜気持ちいい」の言葉。「週刊文春」も、もう何も言えねえっす。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2025年8月28日号）