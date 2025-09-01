日常にはさまざまな漢字が溢れています。それは生活にうるおいや豊かさをもたらす「食」の分野でも顕著。食べ物にまつわる漢字を知れば、それはそのまま普段の生活がより彩り豊かで楽しいものになるはず。

本コーナーでは「あれ、これどう読むんだっけ？」と思ってしまうような、忘れがちな難読漢字をお届けします。漢字を覚えて食生活を豊かにしよう!! 正解がわかった方は、ぜひこの食べ物との思い出を一緒に呟いてください!!!!

■難読漢字、食べ物編の正解はこちら

正解： ハヤ

鮠は、日本の淡水魚の一種で、おもに川や湖に生息するコイ科の魚を指します。

厳密には総称的な呼び名です。代表的な種にはウグイやカワムツなどがあり、釣り人の間では馴染み深い魚です。

名前の由来には諸説ありますが、有力なのは「早（はや）」が語源であるという説です。これは、鮠が流れの速い川でも俊敏に泳ぎ回ることから、「速い魚＝はや」と呼ばれるようになったというものです。実際、その細身で流線型の体は速く泳ぐのに適しています。

初心者でも比較的簡単に釣れるため、釣りの対象としても人気がある魚です。群れで行動するため、一度釣れ始めると連続して釣れることも多く、数釣りが楽しい魚として親しまれています。

また、食用としても利用され、塩焼きや甘露煮、唐揚げなどにされることがあります。とくに山間部では、川魚料理の定番として地域の食文化に根ざしています。

