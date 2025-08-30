お笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」の小杉竜一（52）が29日放送のフジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜後9・58）に出演。自身のネタの「ヒーハー」に対する疑惑を否定した。

小杉は尾田栄一郎氏の人気漫画「ONE PIECE」について「初期のファンの人がずっと思っていることが1個あると思うんだけど」と話し始め「俺ヒーハーって言うてるやんか。イワンコフもヒーハー言うてるねん。俺、みんなからイワンコフからヒーハーパクってるって言われる」と語った。

イワンコフとは、カマバッカ王国の女王「エンポリオ・イワンコフ」のことで、09年3月30日発売の「週刊少年ジャンプ」の第537話で初めて「ヒーハー」と言っている。また、小杉が言い始めたのも、ほぼ同時期のため、パクっているのでは？などの声が上がっていた。

だが小杉は「でも、正直、俺読んでなかってん。最初ONE PIECE。今は読んでるけど」と語った。また、尾田氏の家にロケに行くことがあり、その時に「小杉さん、僕に話ありますよね」と声を掛けられたという。尾田氏は「“パクってるて言われませんか？でもパクってませんよね”って言われて。“僕も、ヒーハーっていうの、小杉さんからパクったわけではなくて、僕が原稿を書き終わって、集英社に渡した後のテレビで、小杉さんヒーハーって言ってたんです”」と言われたという。

共演者からは「同時にヒーハーを思いついていた！」「凄え！そんなことあるんですか」などの声が上がり、小杉は「古参の方、是非これで和解して下さい。お願いします。ほんとに。尾田先生と話し合ったんです、1回。だから、言われてるんと違うかって心配してたんですって言うてくれはって…」と言う説明。

「千鳥」の大悟は「凄いですよね。言葉なんて無限にあって。しかも意味のない言葉ですよね。ヒとハ。この2文字の組み合わせなんて、なんぼでもあるのに、それを同じ時期に先生と同時に出した」と驚き「そりゃ、流行るわ！」と笑っていた。