妊娠中の私を隠し、独身のフリ。女友達と“下ネタLINE”する夫、もう許せない【ママリ】

夫が女友達と…

旦那の携帯があまりに鳴るので見てしまいました。

毎日、女とLINEをしてました。

下ネタばかりのやりとりで、女が『彼女近くにいるの？』とか、旦那側から『するか？』とまで言っていて…

結婚したことをあえてふせていました。



私は今妊娠中で、情緒不安定なようでイライラと哀しさで眠れません。



一度旦那に言いましたが、友達だし何も無いと。

パートナーがいつまでも独身気分でいるのはモヤモヤしますよね。この記事では、夫と女友達のLINE上でのやり取りにモヤモヤするといった投稿を紹介します。夫のスマホが頻繁になるのが気になり、中身を見てしまった投稿者さん。すると長い付き合いの女友達と下ネタ交じりのやり取りをしていて…。

長い付き合いの友人とはいえ、毎日やり取りするのは妻として穏やかではいられないですよね。しかも夫は結婚していることを隠し内容が下ネタ満載とのことで、妊娠中の投稿者さんは気持ちが不安定になってしまいます。



「何もない」と言う夫ですが、相手の女性は既婚者で子どももいますし、浮気をほのめかすような発言も許せませんよね。

自由すぎる夫の行動にさまざまな声

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

ありえないです！！私なら耐えられません。

まず、結婚してるのを隠してるのが💢妊娠してるのに！！

私なら証拠掴んでお金たっぷり貰って別れます！！

いや～



いくら友達でもわたしなら駄目です

そのやり取りは

我慢できない苦痛です

妻をないがしろにする夫の言動に「受け入れられない」という声が多数寄せられました。また今後のために、証拠集めをしておくのもいいのでは？というアドバイスも。ただ、投稿者さんはこれから子どもが生まれることも考え、夫と良好な関係を築きたいようです。



今は不安やモヤモヤが強いと思いますが、まずは出産に向けて準備しながら少しずつ乗り越えていってほしいですね。

