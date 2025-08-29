ポーランドバレーボール連盟（PZPS）は28日（木）、2025バレーボール男子世界選手権（世界バレー）に臨む男子ポーランド代表のメンバーを発表した。

FIVB世界ランキングで堂々の1位に君臨しているポーランド。ネーションズリーグ2025（VNL）でも見事優勝を果たした。

9月12日（金）に開幕する世界バレーでも優勝候補筆頭のポーランドは、オポジットのバルトシュ・クレクが復帰。さらにVNL2025ではメンバー外だったミドルブロッカーのノルベルト・フベルもメンバーに名を連ねている。

世界バレーの予選ラウンドでプールBに入ったオランダ代表、カタール代表、ルーマニア代表と同じ組に。順当に決勝トーナメントへと進出し、プールGの男子日本代表も決勝トーナメントへと進出した場合は、ラウンド16か準々決勝で対戦する可能性が高い。

2大会ぶりの金メダルを目指すポーランド。初戦は9月13日（土）22時半からルーマニアと対戦する。

■2025バレーボール男子世界選手権 男子ポーランド代表メンバー

1.アレクセイ・ナセヴィッチ／OP

3.ヤクブ・ポピフチャク／L

4.マルチン・コメンダ／S

6.バルトシュ・クレク／OP

8.マテウシュ・チュンキエヴィチ／L

9.ウィルフレド・レオン／OH

12.アルトゥル・シャルプク／OH

15.ヤクプ・コハノフスキ／MB

16.カミル・セメニウク／OH

18.マクシミリアン・グラニエチュネ／L

21.トマシュ・フォルナル／OH

34.シモン・ヤクビシャク／MB

35.ケヴィン・ササック／OP

73.ヤクブ・ノヴァク／MB

96.ヤン・フィルレイ／S

99.ノルベルト・フベル／MB

