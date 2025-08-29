クレクが復帰！ 世界ランク1位のポーランドが世界バレーのメンバーを発表
ポーランドバレーボール連盟（PZPS）は28日（木）、2025バレーボール男子世界選手権（世界バレー）に臨む男子ポーランド代表のメンバーを発表した。
FIVB世界ランキングで堂々の1位に君臨しているポーランド。ネーションズリーグ2025（VNL）でも見事優勝を果たした。
9月12日（金）に開幕する世界バレーでも優勝候補筆頭のポーランドは、オポジットのバルトシュ・クレクが復帰。さらにVNL2025ではメンバー外だったミドルブロッカーのノルベルト・フベルもメンバーに名を連ねている。
世界バレーの予選ラウンドでプールBに入ったオランダ代表、カタール代表、ルーマニア代表と同じ組に。順当に決勝トーナメントへと進出し、プールGの男子日本代表も決勝トーナメントへと進出した場合は、ラウンド16か準々決勝で対戦する可能性が高い。
2大会ぶりの金メダルを目指すポーランド。初戦は9月13日（土）22時半からルーマニアと対戦する。
■2025バレーボール男子世界選手権 男子ポーランド代表メンバー
1.アレクセイ・ナセヴィッチ／OP
3.ヤクブ・ポピフチャク／L
4.マルチン・コメンダ／S
6.バルトシュ・クレク／OP
8.マテウシュ・チュンキエヴィチ／L
9.ウィルフレド・レオン／OH
12.アルトゥル・シャルプク／OH
15.ヤクプ・コハノフスキ／MB
16.カミル・セメニウク／OH
18.マクシミリアン・グラニエチュネ／L
21.トマシュ・フォルナル／OH
34.シモン・ヤクビシャク／MB
35.ケヴィン・ササック／OP
73.ヤクブ・ノヴァク／MB
96.ヤン・フィルレイ／S
99.ノルベルト・フベル／MB