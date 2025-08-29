【Pokemon LEGENDS Z-A】 10月16日 発売予定 価格： 7,128円～（パッケージ版） 7,100円～（ダウンロード版）

ポケモンは、10月16日に発売を予定しているNintendo Switch 2/Nintendo Switch用RPG「Pokemon LEGENDS Z-A（ポケモンレジェンズZA）」に登場する新ポケモン「メガルチャブル」を発表した。

ルチャブルがメガシンカしたすがた「メガルチャブル」がお披露目。メガシンカのエネルギーによって全身の筋肉量が増し、攻撃力だけでなく防御力も強化される。

得意な技はフライングプレス。耐久力に自信を持ったことでさらに対戦相手やトレーナーに対しアピールを繰り返すようなり、胸筋のたくましさをアピールするエンターテイナーへと進化したとのこと。

□「メガルチャブル」のページ

【『Pokémon LEGENDS Z-A』紹介映像「メガルチャブル」】【【公式】激闘！ルチャブル vs カイリキー｜『Pokémon LEGENDS Z-A』】

