ファミリーレストラン「サイゼリヤ」（本社、埼玉県吉川市）は8月28日から、錦糸町楽天地店（東京都墨田区）で朝食限定メニュー「朝サイゼ」の提供を開始しました。6月からスタートした大島ピーコックストア前店（東京都江東区）に続き2店舗目。



【写真】サイゼリヤ 朝食セット450円の一例

朝サイゼは、午前7時から10時まで限定。焼きたての「フォッカチオ」（150円）を中心に、ドリンクバー付きの「焼きシナモンフォッカチオコンビ」（300円）や、ドリンクバーとポテトがセットになった「パンチェッタとチーズのパニーニセット」（450円）などが目を引きます。



「ほうれん草のソテー」（200円）や「朝のバッファローモッツァレラのカプレーゼ」（300円）などを追加注文し、「フォッカチオ」に挟んでオリジナルのパニーニを作ることもできます。



同社では「コクと香りが自慢のイタリア式コーヒーとともに、忙しい朝もおいしくて健康的な朝食をサイゼリヤでお楽しみください」とアピールしています。



ネット上では、実際に訪れた人たちが「おいしかった」「安かった」などと感想を書き込んでおり、全国のサイゼリヤファンからは「いつか行ってみたい」「全国展開してほしい」「近所にあればうれしい」などの声もありました。



価格はいずれも税込み。