万博、チケットサイト「運営妨害」を公表 「自動で過度なアクセスを試みるツール等を利用した行為」→ID利用停止
2025年日本国際博覧会協会（万博協会）は28日、大阪・関西万博のデジタルチケットサイトの運営を妨害する事象が発生したと明らかにし、対応を公表した。
【写真】油井飛行士が宇宙から撮影…驚きの万博会場の様子
万博公式サイトで「EXPO2025デジタルチケットサイトへの運営妨害行為に対する対応について」と題して報告した。
「2025年8月26日、EXPO2025デジタルチケットサイトにおいて、パビリオン・イベントの当日登録（予約）を行うことを目的とした、自動で過度なアクセスを試みるツール等を利用した行為により、本サイトの運営が妨害される事象が発生しました。それを受けて、当協会は直ちに、万博ID利用規約および、EXPO2025デジタルチケット公式販売予約Webサイト利用規約に基づき、当該行為者の万博IDとチケットIDの利用停止処理を行いました」と説明。
その上で「今後も本サイトの運営が妨害される事象を確認した場合、当協会は、万博IDやチケットIDの利用停止処理を行ったうえで、必要に応じてしかるべき対応を行います。大阪・関西万博の円滑な運営のためご協力をお願い申し上げます」と呼びかけた。
