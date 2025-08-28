大阪・コムズガーデンに「象印銀白おにぎり」2号店 初のイートインスペース併設
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
京橋駅近くの商業施設「コムズガーデン」（大阪市都島区）地下2階に9月1日、象印マホービンが運営するおにぎり専門店「象印銀白おにぎり 京橋店」がオープンする。8月27日、メディア内覧会が行われた。
「にぎりたて、つくりたて。」をコンセプトに同社最上位モデルの炊飯ジャー「炎舞炊き」で炊き上げたごはんを提供する同店。阪神梅田本店（北区）の「象印銀白おにぎり」に続く2店舗目で、同社のおにぎり専門店としては初となるイートインスペースを併設し、イートイン限定のメニューも用意する。
イートイン限定メニューは、おにぎりに玉子のせいろ蒸しと具沢山豚汁が付いた「銀白定食」（おにぎり2個＝990円～、おにぎり3個＝1,200円～）。おにぎりは白米か玄米を選べるほか、具は「銀白おにぎり」「おかか」「日高昆布」「和風ツナマヨ」「ちりめん山椒」「鮭」「かねふくめんたいこ」「肉みそ」「こぼれ鶏そぼろ」や、イートイン限定の「クリチ×めんたい」「塩麴漬け卵黄×鶏そぼろ」から選べる。
象印マホービンの船越哲朗さんは「イートインスペースで温かいおにぎりを食べてほしい。近隣で務めているオフィスの方がメインターゲットになるが、ファミリーでも入りやすい環境になっているので、そういった方にも来ていただきたい」と話す。
営業時間は11時～21時。
「にぎりたて、つくりたて。」をコンセプトに同社最上位モデルの炊飯ジャー「炎舞炊き」で炊き上げたごはんを提供する同店。阪神梅田本店（北区）の「象印銀白おにぎり」に続く2店舗目で、同社のおにぎり専門店としては初となるイートインスペースを併設し、イートイン限定のメニューも用意する。
イートイン限定メニューは、おにぎりに玉子のせいろ蒸しと具沢山豚汁が付いた「銀白定食」（おにぎり2個＝990円～、おにぎり3個＝1,200円～）。おにぎりは白米か玄米を選べるほか、具は「銀白おにぎり」「おかか」「日高昆布」「和風ツナマヨ」「ちりめん山椒」「鮭」「かねふくめんたいこ」「肉みそ」「こぼれ鶏そぼろ」や、イートイン限定の「クリチ×めんたい」「塩麴漬け卵黄×鶏そぼろ」から選べる。
象印マホービンの船越哲朗さんは「イートインスペースで温かいおにぎりを食べてほしい。近隣で務めているオフィスの方がメインターゲットになるが、ファミリーでも入りやすい環境になっているので、そういった方にも来ていただきたい」と話す。
営業時間は11時～21時。
関連記事
大阪・淀屋橋ステーションワン最上階に絶景スポット誕生
大阪・あべのハルカス近鉄本店で「大長編 タローマン 万博大爆発」ポップアップショップ
大阪・関西万博で「未来につなぐ希望の花火」 今年やむなく中止となった全国の花火が復活
チャンネル情報
大阪のイベント、グルメ、エンタメなどの最新情報を発信するニュースサイト。https://osaka.style/