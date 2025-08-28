この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

京橋駅近くの商業施設「コムズガーデン」（大阪市都島区）地下2階に9月1日、象印マホービンが運営するおにぎり専門店「象印銀白おにぎり 京橋店」がオープンする。8月27日、メディア内覧会が行われた。



「にぎりたて、つくりたて。」をコンセプトに同社最上位モデルの炊飯ジャー「炎舞炊き」で炊き上げたごはんを提供する同店。阪神梅田本店（北区）の「象印銀白おにぎり」に続く2店舗目で、同社のおにぎり専門店としては初となるイートインスペースを併設し、イートイン限定のメニューも用意する。



イートイン限定メニューは、おにぎりに玉子のせいろ蒸しと具沢山豚汁が付いた「銀白定食」（おにぎり2個＝990円～、おにぎり3個＝1,200円～）。おにぎりは白米か玄米を選べるほか、具は「銀白おにぎり」「おかか」「日高昆布」「和風ツナマヨ」「ちりめん山椒」「鮭」「かねふくめんたいこ」「肉みそ」「こぼれ鶏そぼろ」や、イートイン限定の「クリチ×めんたい」「塩麴漬け卵黄×鶏そぼろ」から選べる。



象印マホービンの船越哲朗さんは「イートインスペースで温かいおにぎりを食べてほしい。近隣で務めているオフィスの方がメインターゲットになるが、ファミリーでも入りやすい環境になっているので、そういった方にも来ていただきたい」と話す。



営業時間は11時～21時。