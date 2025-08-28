2023年WBC日本代表メンバーの交流について言及

米大リーグのカージナルスでプレーするラーズ・ヌートバー外野手が米メディアのインタビューに登場。2023年のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で日本代表の一員としてプレーした後に、母・久美子さんが築いた日本代表チームメイトの家族との素敵な関係を告白している。

ヌートバーは米ポッドキャスト番組「ザ・ダグアウト・ディスカッション」のYouTube動画に出演。司会を務めるクリス・ローズ氏から、23年のWBC出場後の日本代表との関わりについて質問を受けている。

ローズ氏から「君のお母さんとロウキのお母さんとヤマモトのお母さんがWBCの間にすごく仲良くなって、テキスト仲間になったとか」と、久美子さんとドジャースの佐々木朗希、山本由伸両投手の母との関係に水を向けられると、ヌートバーは、「そうだよ。日本ではLINEというアプリが主流だから、LINE仲間になったみたいで、毎日のように連絡をしているらしいよ」と回答している。

「すごく可愛いよね！」と反応したローズ氏にヌートバーは、「すごくいい事だと思う。母が彼女たちの架け橋になっているんだ」と笑顔。「（佐々木や山本の家族が）日本から来る時はLAX（ロサンゼルス国際空港）に入るけど、僕の家は空港のすぐ近くだから。うちにひょっこり来たり、立ち寄ってくれるんだ」と意外な交流を明かした。

収録が行われたのが、今月4日（日本時間5日）から行われたドジャース3連戦の最中ということもあり、「今日は母がロウキのお母さんを迎えに行って、一緒に出掛けているよ。母は彼女たちの為に日本と米国の橋渡しをしてくれているんだ」と、いまだに続く日本とのつながりを嬉しそうに話していた。



