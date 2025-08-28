10Ç¯¤Ö¤êÏ¢¥É¥é¼ç±é¡¢È¿Ä®Î´»Ë¤È¤Î¡È»Ò°é¤Æ¶¨Äê¡É¤âÊø¤ì¡Ä¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ç¡ÈÍÅ±ð¤¹¤®¤ëÆÇÊì¡É¤Î¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡Ê51¡Ë¤¬ÀÚ¤êÂó¤¯¡ÈÃ¦¡¦¤ªÊì¤µ¤ó¡ÉÏ©Àþ¤È¤Ï
¡Ö¿ó¡¢¤è¤¯¤¾À¸¤¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ú²èÁü¡Û¡ÖÍÅ±ð¤µ¤Ï·òºß¡×¤ÈÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡¢¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡Ê51¡Ë¤ÎºÆÅÐ¾ì¥·¡¼¥ó
¡¡8½µ¤Ö¤ê¤ËÄ«¥É¥é¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¤«¤Ã¤µ¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÌÂ¼¾¢³¤¤¬±é¤¸¤ëÌø°æ¿ó¤ÎÊì¡¦ÅÐÈþ»ÒÌò¤Î¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡Ê51¡Ë¤À¡£
¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò
¡¡¢¡¢¡¢¡
¡ÈÍÅ±ð¤¹¤®¤ëÆÇÊì¡É¤òÇ®±é
¡Ö¿ó¤Î½ÐÀ¬¼°¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¡¢¡Ø»à¤ó¤À¤éÂÌÌÜ¤è¡£À¸¤¤ë¤Î¤è¡ª¡Ù¤È¶«¤ó¤Ç°ÊÍè¤ÎÅÐ¾ì¡£ÇòÈ±º®¤¸¤ê¤ËÇö²½¾Ñ¤È¡¢·îÆü¤ÎÎ®¤ì¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë»Ñ¤ËÊÑËÆ¤·¤¿¤¬¡¢ÍÅ±ð¤µ¤Ï·òºß¡£ÊÑ¤ï¤é¤ÌËÛÊü¤µ¤Ç¼þ°Ï¤ò¿¶¤ê²ó¤·¤Ä¤Ä¡¢½ªÈ×¤Ç¤Ï¿·¤¿¤ÊÉ½¾ð¤â¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤À¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¼Î¤Æ¡¢²ñ¤¤¤ËÍè¤¿¿ó¤ò¡Ö¿ÆÀÌ¤Î»Ò¡×°·¤¤¤·¤ÆÄÉ¤¤ÊÖ¤¹¡½¡½¡£¤½¤ó¤Ê¡ÈÆÇÊì¡É¤Ç¤¢¤ëÅÐÈþ»Ò¤ò¡¢¤É¤³¤«Áþ¤á¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¤¢¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë»Å¾å¤²¤¿¾¾Åè¡£
¡Ö±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¸ÍÏÇ¤¤¤ò´¶¤¸¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÅÙ¤ËÅÐÈþ»Ò¤Î³ëÆ£¤äµ¤»ý¤Á¤òÁÛÁü¤·¡¢Íý²ò¤·¤è¤¦¤ÈÅØ¤á¤¿¤È¤«¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÅÐÈþ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°¦¤¹¤ëÉ×¤òË´¤¯¤·¤¿¿´¤Î·ê¤òËä¤á¤ë¤¿¤á¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ÇÀº°ìÇÕ¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È²ò¼á¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡°ìÊý¡¢µÓËÜ²È¤ÎÃæ±à¥ß¥Û»á¤Ï¾¾Åè¤Î±éµ»ÎÏ¤Ë¿®Íê¤òÃÖ¤¡¢¸ø¼°¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¡ÊÅÐÈþ»Ò¤Ï¡Ë°¦¾ð¿¼¤¤°ìÊýÊì¿Æ¤Î¥¨¥´¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë½÷À¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë¤È¡¢¥Ô¥å¥¢¤ÇÀµÄ¾¤Ê½÷À¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£¾¾Åè¤µ¤ó¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤Æ»×¤¤ÀÚ¤ê½ñ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¶áÇ¯¤ÏÊì¿ÆÌò¤ò¹¥±é¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡Ä
¡¡¾¾Åè¤ÈÃæ±à»á¤Î¥¿¥Ã¥°¤Ç»×¤¤½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢2000Ç¯¤Î·î9¥É¥é¥Þ¡Ø¤ä¤Þ¤È¤Ê¤Ç¤·¤³¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¡Ë¡£Æ±ºî¤ÏÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨26.4¡ó¤òµÏ¿¤·¡¢¾¾Åè¤ò°ìÌö¡È»ëÄ°Î¨½÷²¦¡É¤Ë²¡¤·¾å¤²¤¿¡£
¡Ö¤·¤«¤·¤½¤ó¤Ê¿Íµ¤ÀäÄº¤ÎÃæ¡¢¾¾Åè¤Ï¥É¥é¥Þ¡ØGTO¡Ù¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¤¿È¿Ä®Î´»Ë¤È·ëº§¡£04Ç¯¤ËÄ¹½÷¤ò½Ð»º¤¹¤ë¤È»Å»ö¤ò¥»¡¼¥Ö¤·¤¿¡£11Ç¯¤Î¡Ø²ÈÀ¯ÉØ¤Î¥ß¥¿¡Ù¡ÊÆü¥Æ¥ì¡Ë¤ÇºÆ¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¶áÇ¯¤ÏÏÆÌò¤Ë¥·¥Õ¥È¡£Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡Ù¤Ç²È¹¯¤ÎÊì¤ò¹¥±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Êì¿ÆÌò¤¬ÈÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¤·¤«¤·¡½¡½¡£¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Ï¤³¤ÎÅÙ¡¢¾¾Åè¤¬¤Ä¤¤¤Ë¥É¥é¥Þ¼ç±é¤ËÊÖ¤êºé¤¯¤È¤Î¾ðÊó¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤¿¡£
10Ç¯¤Ö¤êÏ¢¥É¥é¼ç±é¤Ç¡Ö¥³¥á¤Î½÷¡×¤Ë¡©
¡ÖÍèÇ¯1·î¥¯¡¼¥ë¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¼ç±é¤¬ÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥É¥é¥Þ´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¥É¥é¥Þ´Ø·¸¼Ô¤¬À¼¤òÀø¤á¤ÆÂ³¤±¤ë¡£
¡Öº£²ó¡¢¾¾Åè¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¹ñÀÇ¶É¤Ë¼Âºß¤·¡¢ÉÙÍµÁØ¤äÀ¯¼£²È¡¢½¡¶µ¤ä¹ñºÝ¼è°ú¤Ê¤É¤Ø¤Î²ÝÀÇ¤òÃ´¤¦¡Ø»ñÎÁÄ´ºº²Ý¡Ù¤Ë½êÂ°¤¹¤ë½÷À¤Ç¤¹¡£»ñÎÁÄ´ºº²Ý¤Ï¡ÈÎÁ¡É¤Î»ú¤ÎÊÆÊÐ¤ò¤È¤Ã¤ÆÄÌ¾Î¡È¥³¥á¡É¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¡Ø¥Þ¥ë¥µ¤Î½÷¡Ù¤Ê¤é¤Ì¡Ø¥³¥á¤Î½÷¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡¡¾¾Åè¤ÎÏ¢¥É¥é¼ç±é¤Ï16Ç¯¤Î¡Ø±Ä¶ÈÉôÄ¹ µÈÎÉÆàÄÅ»Ò¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¡Ë°ÊÍè¡¢¼Â¤Ë10Ç¯¤Ö¤ê¤À¡£
È¿Ä®Î´»Ë¤È¤Î¡È»Ò°é¤Æ¶¨Äê¡É¤âÊø¤ì¡Ä
¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¾®¤µ¤¤º¢¤Ï¡Ø¤É¤Á¤é¤«¤¬»Å»ö¤Î´ü´Ö¤Ï¡¢¤â¤¦°ìÊý¤¬°é»ù¤ËÀìÇ°¡Ù¤È¤¤¤¦¡È¶¨Äê¡É¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ê¤òÎ¥¤ì¤Æ¤«¤é¤Ï¶¦±é¤¹¤ë¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÏÈ¿Ä®¤µ¤ó¼ç±é¤ÎÆÃÊÌ¥É¥é¥Þ¡ØGTO¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡Ù¤Ë¾¾Åè¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¸½ºßÇÛ¿®Ãæ¤ÎSHISEIDO MEN¤Î¿·CM¤Ç¤âÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÇ¶á¤Î¾¾Åè¤Ï1¿ÍÎ¹¤ò¤¹¤ë»þ´Ö¤ò¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤âÊ¹¤¯¡£Êì¤È¤·¤Æ¤ÎÌòÌÜ¤¬°ìÃÊÍî¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê½÷Í¥Éüµ¢¤ò·èÃÇ¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¿·¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤Ç¤â¡ÈÃ¦¡¦¤ªÊì¤µ¤ó¡É¤ò²Ì¤¿¤¹¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¾¾Åè¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆÈ¿È¼çµÁ¤Î»Å»ö¿Í´Ö¡£ÊÆÁÒÎÃ»Ò¤µ¤ó¼ç±é¤Î¥Æ¥ìÄ«¤ÎÄ¹¼÷ºî¡Ø¥É¥¯¥¿¡¼¾¡Á³°²Ê°å¡¦ÂçÌçÌ¤ÃÎ»Ò¡Á¡Ù¤Î¤è¤¦¤ÊÈþ¤·¤µ¤È¶¯¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿½÷À¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤Î»×ÏÇ¤¬¤¢¤ê¡¢Çò±©¤ÎÌð¤¬Î©¤Ã¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¾¾Åè¤µ¤ó¤Ï¡È¥³¥á¡É¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤ªÊÆ¹¥¤¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥É¥é¥Þ´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¥Æ¥ìÄ«¤Ë¾¾Åè¤Î¼ç±éÆâÄê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤¬¡¢¡Öº£¸å¤ÎÊÔÀ®¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ªÅú¤¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡£
¡¡¥Ñ¥ó¤«¤é¥³¥á¤Ø¡£¼¡¤Ï¤É¤ó¤Ê¿·¶ÃÏ¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡£
