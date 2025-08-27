右肩のインピンジメント症候群のため、負傷者リスト（IL）入りしているドジャースの佐々木朗希投手（23）が26日（日本時間27日）、傘下3Aオクラホマシティーでカージナルス傘下3Aメンフィス戦に先発。4回途中3失点で降板した。

3度目のリハビリ登板は立ち上がり、先頭をストレートの四球で歩かせると、次打者に右前打を許し無死一、三塁のピンチ。3番をスプリットで空振り三振に仕留めたが続く4番に右犠飛を打たれ、先制点を与えた。

2回は安打を許しながらも無失点、3回はこの日最速となる98・8マイル（約159キロ）を計測するなど3者凡退に封じた。

ところが、1―1の4回、2者連続三振と順調に2死を奪ったが、3連打を浴びて勝ち越されると、なおも2死一、三塁で四球を与え満塁に。ここで降板となり、4回を投げきることができなかった。後を継いだ2番手が押し出し死球を与え、佐々木のこの日の登板成績は3回2/3を5安打3失点、2四球、4奪三振だった。

佐々木は今月14日に3Aでリハビリ登板に臨み、実戦復帰。2度目のリハビリ登板となった前回20日（同21日）は3回1/3、60球を投げて3安打、2奪三振、3四球で2失点（自責1）。最速は97・8マイル（約157・4キロ）だった。

前日、ロバーツ監督は「4回、もしくは5回に入るところまで投げさせる」と方針を明かし、「我々の先発事情を考えると（実戦調整はさらに）もう1度は必要。パフォーマンス以上に自信をつける方法はない」と語り、次回も3Aで登板させる方針を示している。