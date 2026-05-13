９日、「２０２６世界ブランド莫干山大会」の関連イベント。（徳清＝新華社配信）【新華社徳清5月13日】中国四川省峨眉山市（楽山市管轄下の県級市）は9〜12日の「2026世界ブランド莫干山大会」（浙江省湖州市）で地域の魅力を発信し、文化と自然の価値を併せ持つ「世界複合遺産」に登録されている峨眉山を国内外に紹介した。峨眉山市共産党委員会常務委員・宣伝部長の徐艷（じょ・えん）氏は関連イベントで、8億年にわたる地