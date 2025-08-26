この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」の主催者でカウンセラー、作家のRyotaさんが、「【幸せを奪う人】モラハラ夫の特徴と抱える問題点／結婚生活がつらいものになる原因がこれ」と題した動画で、モラハラ（モラルハラスメント）夫に悩む人への具体的なアドバイスと、彼らの心理的特徴、対処法を深掘りして語った。



動画冒頭でRyotaさんは「まさに悩みを抱える方の多くが“どうしてモラハラ夫になってしまったのか”と思い悩んでいるのでは」と切り出し、モラハラ夫の根本的な特徴として「他人のことを考えられない」「家族だからこそ許される、所有物だと思い込む」と分析。家庭内で自分が“支配者”であるべきだという心理があると指摘し、「これは物のように家族を扱う発想。支配者は何でもしていい上位の存在だと思い込んでしまう」と語った。



また、「モラハラ夫に多い傾向」として、家庭外でうまくいかない、自分にはもっと能力があるのに認めてもらえないという不満や自信のなさが、家庭内で支配的行動に現れると説明。「会社や友人関係で認められず“王様気分”を家庭で再現しようとする」とその心理背景を解説した。



家族がモラハラ夫からの支配を断ち切るための具体策については、「とにかく“支配されない”ことが大事です。他の家は他の家、うちはうち、と毅然とした態度を取ること。そして『これできない理由がある』と明確に伝えること。また、ガスライティングされないよう共通の知人や両親など味方を作り、孤立しない」と対策のポイントを伝えている。



さらに、「モラハラをする人は“心が育っていない子供”。体だけ大きくて心が成長していない」と独自の見解を展開。悪びれない態度や他人の嫌がることをするのは「構ってほしいという子供の行動の延長」とし、「要求に応えてはいけない。支配されるとどんどん状況が悪化する」と強く警鐘を鳴らした。



Ryotaさんはまた、「最もやってほしいこと」として「周囲に味方を増やし、いつでも逃げ場を持つこと。働いてお金を持つ、外の世界にコミュニティを作るなど、自立を目指して」とアドバイス。「長期化すれば自己肯定感が下がり、人生全体がうまくいかなくなる。モラハラの“切り札”は最終的に“離れること”。それが一番相手に効きます」とも述べた。



最後には、「期待するだけで待っていても状況は変わらない」と断言。「相手が急に変わることは期待せず、自分を守る具体的な行動を取ることが大切です。モラハラは支配行動。家では王様でいたい、他人を支配したいという動機が根本にある。その上で自分の心と生活を守る選択肢を用意しておいてほしい」と動画を結んだ。



『ココヨワチャンネル』では今後も人間関係・家族問題のアドバイスを発信予定。Ryotaさんは「できることから始めて、自分の心と生活を何より守ってください」と視聴者に呼びかけた。