＜帰省シーズンは義弟を優先！？＞みんな義弟に甘すぎだよ！義妹が不憫【第5話まんが：義姉の気持ち】
私はルイ（33）。旦那のノブアキ（36）とタイジュ（小2）、ジュン（5）と4人暮らしです。いつも夏は義実家に帰省するのですが、どうしても嫌なことがあって来たくありませんでした。けれど、旦那が顔くらいは出したいというので、手土産を買って向かいました。義実家へ着くとちょうど出かける様子だったのですが、どうやら義妹のメグミさんと子どもたちは一緒に行かない様子で……？ 思わず声をかけました。
私たちは、義両親や義弟たちが不在の義実家にお邪魔することにしました。私はどうしても、メグミさんにしたい話があったのです。
それは、義弟家族がわが家に泊まりに来たときの話です。
私は子どもたちを連れて、義弟たちがいる間、実家に帰りました。
数日後、自宅に戻るとがく然。義弟がタバコを吸ったようで、リビングがタバコ臭かったのです。
さらに、旦那から気まずそうに見せられたのは、割れた写真立て。せっかく家族写真を飾っていたのに……思わず涙が出てきました。
私は数か月前に義弟たちがわが家でやりたい放題したことをいまだに忘れていません。
旦那にそのことはもちろん怒ったし、義実家にも行きたくないと言いました。ただ「挨拶くらいはしておいたほうがいいんじゃないか」と思ったこともあり、今日挨拶をしようと顔を出したのです。
でもメグミさん以外の家族は外出すると聞き、しかもそのときのメグミさんの顔がどうにも放っておけなくて、メグミさんと話をすることにしました。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・海田あと
