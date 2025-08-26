Google搭載インフォテインメントシステムを採用

日産エクストレイル｜Nissan X-Trail

エクストレイルは、堅牢で上質感のあるデザインに加え、第2世代「e-POWER」と可変圧縮比エンジン「VCターボ」、電動駆動4輪制御技術「e-4ORCE」を搭載した本格SUVとして幅広い層から好評を得ている。

今回のマイナーチェンジでは、より上質さを感じる内外装デザインへ変更するとともに、日産として国内初となるGoogle搭載の最新NissanConnectインフォテインメントシステムや、より安心安全な運転を支援する最新のカメラ技術を搭載し、商品力をさらに向上させた。

また、今回のマイナーチェンジではエクストレイルのDNAでもある「タフギア」感を強めた新グレード「ROCK CREEK（ロッククリーク）」を新たに設定。その他「NISMO」や「AUTECH」など、様々なバリエーションが用意され、ユーザーの嗜好やライフスタイルに合った「エクストレイル」が選べるようになった。

日産エクストレイル｜Nissan X-Trail

エクステリアでは洗練された印象をもたらす横桟調の精密なパターンを施したフロントグリルデザインを採用。上質かつ情緒豊かな表情が表現された。フロントのシグネチャーランプは常時点灯するデイタイムランニングランプとし、昼間でも特徴的な上下2分割のヘッドランプの存在感を高めている。あわせて、前後のターンシグナルをLEDへ変更し先進感と上質さを際立たせている。

フロントバンパーはバンパー下部をグロスブラックにするとともに、サテン調シルバーのアクセントを施す（グレード別設定）ことで、よりドレスアップした上質感を演出。刷新された19インチのアルミホイール（メーカーオプション）は幾何学的でモダンな切削パターンの入ったデザインとなり、圧倒的な存在感を放つ。

日産エクストレイル｜Nissan X-Trail

インテリアではインストルメントパネル上部のカラーがブラックに変更し、さらに洗練性を高めた。オプションで選択可能なナッパレザー仕様では、従来のタン色から、より落ち着いた印象を与えるブラウン色に変更し、ナチュラルで洗練された大人の雰囲気を演出している。

シートデザインには、織物ならではの上質な繊細さとダイナミックさを併せ持つジャパニーズモダンを感じさせるクロスを採用。ワイヤレス充電器が備わるコンソールトレイや、大型のセンターコンソールボックスといった従来からの機能性はそのままに、前後席すべてのUSB電源ポートをTYPE-Cに変更し利便性を向上させたのも見どころだ。

日産で国内初となる、Google搭載のNissanConnectインフォテインメントシステムは、Googleマップでのルート案内や、音声での目的地検索や車両の操作ができるGoogleアシスタント、さらには様々なアプリをダウンロードできるGoogle Play ストアをインストール。ユーザーのGoogleアカウントを設定することで、スマートフォンと情報をよりシームレスに活用できる。

さらに、ワイヤレスApple CarPlay、ワイヤレスAndroid Auto、NissanConnectサービス、車内Wi-Fiも利用可能。またNissanConnectアプリを使えば、スマホから車内のエアコンを作動させる機能や、降車時のドアロック忘れをスマートフォンに通知しリモートでドアをロックできる機能を新たに追加。快適性と安心感を高めている。

アウトドア仕様にカスタマイズできる「SOTOASOBI パッケージ」

日産エクストレイル「SOTOASOBIパッケージ」｜Nissan X-Trail SOTOASOBI Package

新しいエクストレイル用に設定した「SOTOASOBI パッケージ」は、フードを飛び石などから守りながらフロントマスクを引き締める艶消し黒のプロテクションシールド、オフロードイメージを印象付けるタフブラックのフェンダーガーニッシュ、そして「SOTOASOBI パッケージ」の世界観を表現する専用エンブレムの3つのアイテムで構成。基準車だけではなく「ロッククリーク」にも装着可能で、同グレードの「タフギア」イメージをさらに高められる。

エクストレイル「SOTOASOBI パッケージ」は現行T33型だけでなく、先代のT32型を愛用している方にもカスタマイズを楽しんでもらえるよう、T32型用「SOTOASOBI パッケージ」も設定。全国の日産販売店でのメンテナンスと同時に装着することも可能だから、気軽に安心してアウトドア仕様へのカスタマイズが楽しめる。

スポーティグレード「AUTECHスポーツスペック」を追加設定

日産エクストレイルAUTECHスポーツスペック｜Nissan X-Trail AUTECH Sport Spec

このたびのエクストレイルのマイナーチェンジでは、合わせて日産モータースポーツ＆カスタマイズ（NMV）の手がける「AUTECH」も刷新された。

ベース車の外装デザイン変更にともない、「AUTECH」専用デザインも一部変更するとともに、ベース車と同様にGoogle搭載の最新NissanConnectインフォテインメントシステムや、より安心安全な運転を支援する最新のカメラ技術を搭載し、商品力の向上が図られた。

さらに今回、この「AUTECH」シリーズとして、ハンドリングや加速感をチューニングしたモデル「AUTECHスポーツスペック」を、「セレナ」「ノート オーラ」に続いて「エクストレイル」にも新たに設定。

エクストレイル「AUTECHスポーツスペック」では、車体への入力を効果的に減衰させるパフォーマンスダンパーを採用したほか、プレミアムコンフォートタイヤとして定評のある「ミシュラン・プライマシー4」と合わせ、サスペンション仕様やパワーステアリング特性をチューニング。さらに、加速フィールを司るコンピュータの専用チューニングと、ドライブモードごとに前後の駆動配分を専用化する「e-4ORCE」制御を施すことで、安心感が高いハンドリングと爽快で質感の高い乗り味を実現した。

熟練のテストドライバーが徹底的に走り込みを行って仕立てている「AUTECHスポーツスペック」には、NMC開発陣の想いを「TUNED BY NMC」の文字に込め、専用エンブレムとしてインテリアに装着されている。

タフギアのイメージをさらに高めた「ロッククリーク」

日産エクストレイル ロッククリーク｜Nissan X-Trail Rock Creek

「ロッククリーク」は、アウトドア志向のユーザーに向けて、専用の内外装パーツや防水シートを装備し、ベース車の初代モデルからのDNAである「タフギア」イメージをさらに高めたモデル。

エクステリアはブラックを基調に、溶岩をイメージした「ラバレッド」のアクセントを配した専用のフロントグリル、フロントバンパー、アルミホイールなどを採用。SUVとしての存在感や力強さをより高めたスタイルを実現した。

インテリアも、全体をブラック基調でコーディネイトし、アウトドアなどでシーンを選ばずに便利に使用できる防水シートを装備したほか、シート、ドアトリム、インストパッド、ステアリングなど随所にラバレッドのアクセントが施された。

ボディカラーはロッククリーク専用カラーとして、キャニオンベージュにスーパーブラックのルーフを組み合わせた新色の2トーンを設定。全7色のカラーバリエーションとしている。

●日産「エクストレイル」モデルラインナップ

【FF車】

・S：384万3400円（5人乗り）

・X：404万9100円（5人乗り）

・G：464万6400円（5人乗り）

【4WD車】

・S e-4ORCE：403万8100円（5人乗り）

・X e-4ORCE：434万9400円（5人乗り）

・X e-4ORCE：447万9200円（7人乗り）

・G e-4ORCE：494万6700円（5人乗り）

※価格は消費税込み

●日産エクストレイル「SOTOASOBIパッケージ」

・T33型エクストレイル用：24万1425円

・T33型エクストレイル・ロッククリーク用：23万2155円

・T32型エクストレイル用：24万2997円

※価格は消費税込み

●日産「エクストレイルAUTECH」モデルラインナップ

【FF車】

・AUTECHアドバンスドパッケージ：535万9200円（5人乗り／ベースグレード：G）

【4WD車】

・AUTECH e-4ORCE：514万1400円（5人乗り／ベースグレード：X e-4ORCE）

・AUTECH e-4ORCE：527万1200円（7人乗り／ベースグレード：X e-4ORCE）

・AUTECH アドバンスドパッケージe-4ORCE：565万9500円（5人乗り／ベースグレード：G e-4ORCE）

・AUTECHスポーツスペック e-4ORCE：590万1500円（5人乗り／ベースグレード：G e-4ORCE）

※価格は消費税込み

●日産「エクストレイル ロッククリーク」モデルラインナップ

・ロッククリークe-4ORCE：475万6400円（5人乗り）

・ロッククリークe-4ORCE：488万6200円（7人乗り）

※ベースグレードはいずれも「X e-4ORCE」。価格は消費税込み

SPECIFICATIONS

日産エクストレイル｜Nissan X-Trail

ボディサイズ：全長4690×全幅1840×全高1720mm

ホイールベース：2705mm

最小回転半径：5.4m

乗車定員：5人［7人］

車両重量：FF車1740～1780kg／4WD車1840～1900kg

総排気量：1497cc

エンジン：直列3気筒ターボ

最高出力：106kW（144ps）/4400-5000rpm

最大トルク：250Nm（25.5kgf-m）/2400-4000rpm

フロントモーター最高出力：150kW（204ps）

フロントモーター最大トルク：330Nm（33.7kgf-m）

4WD車用リヤモーター最高出力：100kW（136ps）

4WD車用リヤモーター最大トルク：195Nm（19.9kgf-m）

駆動方式：FF［4WD］

WLTCモード燃費：FF車19.4km/L［18.0～18.1km/L］

［ ］は4WD車の数値