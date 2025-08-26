¶þ¿«Åª¤Ê¥»¥Ã¥¯¥¹¥·¡¼¥ó¤ò»£±ÆÅöÆü¤ËÂ¨¶½ÄÉ²Ã¡Ä19ºÐ½÷Í¥¤ÎÆ±°Õ¤Ê¤·¤Ë·è¹Ô¤·¤¿±Ç²è´ÆÆÄ¤ÈÃËÍ¥¤ÎŽ¢¸À¤¤Ê¬Ž£
¢£¡Ö´ÆÆÄ¤È¼çÌòÃËÍ¥¤Ë¥ì¥¤¥×¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¡×
¡Ö¶þ¿«¤ò´¶¤¸¤¿¤·¡¢ÀµÄ¾¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¥Þ¡¼¥í¥ó¤È¥Ù¥ë¥È¥ë¥Ã¥Á¤ÎÎ¾Êý¤Ë¥ì¥¤¥×¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤À¤Ã¤¿¡×
¤³¤ì¤Ï¡¢¥Ñ¥ê½Ð¿È¤Î½÷Í¥¥Þ¥ê¥¢¡¦¥·¥å¥Ê¥¤¥À¡¼¤¬2007Ç¯¤Ë±Ñ»æ¡Ö¥Ç¥¤¥ê¡¼¡¦¥á¡¼¥ë¡×¤Ë¸ì¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤À¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¿Í¤Î¥Ù¥ë¥Ê¥ë¥É¡¦¥Ù¥ë¥È¥ë¥Ã¥Á´ÆÆÄ¤Î¡Ø¥é¥¹¥È¥¿¥ó¥´¡¦¥¤¥ó¡¦¥Ñ¥ê¡Ù¡Ê1972Ç¯¸ø³«¡¢°Ê²¼¡Ø¥é¥¹¥È¥¿¥ó¥´¡Ù¡Ë¤Ç¡¢»£±ÆÅö»þ19ºÐ¤À¤Ã¤¿¥Þ¥ê¥¢¤Ï»öÁ°¤ÎÆ±°Õ¤Ê¤·¤Ë¶þ¿«Åª¤Ê¥»¥Ã¥¯¥¹¥·¡¼¥ó¤ò¶¯Í×¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤ì¤«¤é50Ç¯°Ê¾å·Ð¤Ã¤¿2025Ç¯¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹±Ç²è³¦¤Ï¡ôMeToo±¿Æ°¤ÎÂç¤¤ÊÇÈ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¡¢Èà½÷¤ÎÂ¸ºß¤¬Âç¤¤¯¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î±Ç²è³¦¤Ç¤Ï¶áÇ¯¡¢´ÆÆÄ¤äÇÐÍ¥¤Ë¤è¤ëÀÅªË½¹Ô¤Ê¤É¤ÎÁÊ¤¨¤¬Áê¼¡¤®¡¢¶È³¦¤ÎÂÎ¼Á¤ËÈãÈ½¤¬¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯2·î¡¢¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¡¦¥ë¥Ã¥¸¥ã´ÆÆÄ¡Ê60¡Ë¤Ï½÷Í¥¥¢¥Ç¥ë¡¦¥¨¥Í¥ë¤Ø¤ÎÀÅªË½¹Ô¤ÇÍºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿¡ÊÆ±´ÆÆÄ¤Ï¸½ºßÉþÌòÃæ¡Ë¡£5·î¤Ë¤Ï½÷À2¿Í¤ËÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿¥¸¥§¥é¡¼¥ë¡¦¥É¥Ñ¥ë¥Ç¥å¡¼Èï¹ð¡Ê76¡Ë¤â¼¹¹ÔÍ±Í½¤¬¤Ä¤¤¤¿¶Øîþ1Ç¯6¥«·î¤ÎÍºáÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¸½ºß¿Ê¹Ô·Á¤Î¡ôMeToo±¿Æ°¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹±Ç²è³¦¤òÄ¾·â¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢9·î5Æü¤ËÆüËÜ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë±Ç²è¡Ø¥¿¥ó¥´¤Î¸å¤Ç¡Ù¤Ï¡¢50Ç¯°Ê¾åÁ°¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¥é¥¹¥È¥¿¥ó¥´¡Ù¤Î»£±Æ¼êË¡¤ò¤á¤°¤ëÌäÂê¤ò±Ô¤¯¸¡¾Ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ë¤âÀµ¼°½ÐÉÊ¡Ë¡£
¢£19ºÐ¤Î¾¯½÷¤ò¡È±Â¿©¡É¤Ë¤·¤¿¡Ö·Ý½Ñ¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¤ÎË½ÎÏ
¡Ø¥¿¥ó¥´¤Î¸å¤Ç¡Ù¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÏÃ±½ã¤À¡£19ºÐ¤Î¥Þ¥ê¥¢¤¬¡¢±Ç²è¡Ø°Å»¦¤Î¿¹¡Ù¤Ç¹ñºÝÅª¤ÊÉ¾²Á¤òÆÀ¤¿Åö»þ¿·¿Êµ¤±Ô¤Î´ÆÆÄ¥Ù¥ë¥È¥ë¥Ã¥Á¤È½Ð²ñ¤¦¡£ÌµÌ¾¤ÎÈà½÷¤ò¡Ø¥é¥¹¥È¥¿¥ó¥´¡Ù¤Î¼çÌò¤ËÈ´Å§¤·¡¢Áê¼êÌò¤Ï¥Þ¡¼¥í¥ó¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¡£¥Þ¥ê¥¢¤ÏÃ¯¤â¤¬Á¢¤àÂçÌò¤ò¹¬±¿¤Ë¤â¼Í»ß¤á¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¡Ö¹¬±¿¡×¤¬Èà½÷¤Î¿ÍÀ¸¤òÇË²õ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î±Ç²è´ÆÆÄ¡¢µÓËÜ²È¤Ç¤¢¤ë¥¸¥§¥·¥«¡¦¥Ñ¥ë¡¼´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ø¥é¥¹¥È¥¿¥ó¥´¡Ù¤Î»£±Æ¸½¾ì¤Ç¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¡¢¥¹¥¯¥ê¥×¥È¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥¤¥¶¡¼¤¬½ñ¤¹þ¤ß¤ò»Ü¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤òÆþ¼ê¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¶ÃØ³¤Î»ö¼Â¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¡£
¡Ø¥¿¥ó¥´¤Î¸å¤Ç¡Ù¸ø³«¤òÁ°¤Ë¤·¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¥Ñ¥ë¡¼´ÆÆÄ¤ÏÉ®¼Ô¤Ë¤³¤¦½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢µÓËÜ¤Ë¤ÏÂ¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£µÓËÜ¾å¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤Î¥·¡¼¥¯¥¨¥ó¥¹¡Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡Ë¤Ï¡ØË½ÎÏÅª¤Ê»ÅÁð¡Ù¤Ç½ª¤ï¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¡Ø¥é¥¹¥È¥¿¥ó¥´¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤ä¤¤¤Ê¤äÂç¤¤ÊÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥Ð¥¿¡¼¡¦¥·¡¼¥ó¡×¡£¤³¤ì¤Ï¥Þ¡¼¥í¥ó¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¥Ð¥¿¡¼¤ò»È¤Ã¤ÆÀ¸ò¤ò¹Ô¤¦¥·¡¼¥ó¤ò»Ø¤·¡¢»£±ÆÅöÆü¤ËÂ¨¶½¤ÇÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¶Ã¤¯¤³¤È¤Ë¥Þ¥ê¥¢¤Ï²¿¤âÃÎ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ø¥¿¥ó¥´¤Î¸å¤Ç¡Ù¤Ï¤½¤Î¥Ð¥¿¡¼¡¦¥·¡¼¥ó¤ò»ö¼Â¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î»þ¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Ë¤ÏÊ£¿ô¤Î¡Ö´ãº¹¤·¡×¤¬¸òºø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥«¥á¥é¤Î¥ì¥ó¥º¤¬ÎäÅ°¤Ë¸«¤Ä¤á¤ë¡£48ºÐ¤ÎÃËÍ¥¤Î»ÙÇÛÅª¤Ê»ëÀþ¤¬19ºÐ¤Î¾¯½÷¤òÂª¤¨¤ë¡£¤½¤·¤Æ¼þ°Ï¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤ÎÄÀÌÛ¤¹¤ë´ãº¹¤·¤¬¡¢Ë½ÎÏ¤òÌÛÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ã¯¤â¡Ö¥«¥Ã¥È¡×¤È¸À¤ï¤Ê¤¤¤·¡¢Ã¯¤â¥«¥á¥é¤ò»ß¤á¤Ê¤¤¡£¾²¤Ë²¡¤·ÅÝ¤µ¤ì¡¢²¼Ãå¤òÃ¦¤¬¤µ¤ì¤¿¥Þ¥ê¥¢¤ò¼è¤ê°Ï¤à¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬Ë½ÎÏ¤ò¹ÎÄê¤¹¤ë»ëÀþ¤À¤Ã¤¿¡£¸¢ÎÏ¤ò»ý¤Ä¼Ô¤¿¤Á¤Î»ëÀþ¤Ë»¯¤µ¤ì¡¢Èà½÷¤Ï´°Á´¤ËÌµÎÏ¤À¤Ã¤¿¡£»öÁ°¤ÎÆ±°Õ¤â¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢Èà½÷¤Î¿ÈÂÎ¤ÏÌµ¿ô¤Î´ãº¹¤·¤Ë¾ÃÈñ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡½¡½¡£
¥Þ¥ê¥¢¤ÎÌÜ¤«¤éÎ®¤ì¤ëÎÞ¤Ï¡¢¡Ö±éµ»¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¹¤é¤â¡Ö·Ý½ÑÅª¤Ê½Ö´Ö¡×¤È¤·¤ÆÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£Èà½÷¤Î¶ìÄË¤Ï¡¢ÃË¤¿¤Á¤Î»ëÀþ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÖÈþ¤·¤¤±ÇÁü¡×¤ËÊÑ´¹¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Þ¥ê¥¢¼«¿È¤¬2007Ç¯¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÀ¸¡¹¤·¤¯¾Ú¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¢¤Î¥·¡¼¥ó¤ÏµÓËÜ¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤Ï¥Þ¡¼¥í¥ó¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤À¤Ã¤¿¡£»£±ÆÄ¾Á°¤Ë½é¤á¤ÆÀâÌÀ¤µ¤ì¡¢¤È¤Æ¤âÊ¢¤¬Î©¤Ã¤¿¡£¤â¤·ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤äÊÛ¸î»Î¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Ï¤º¡£¥Þ¡¼¥í¥ó¤Ï¡Øµ¤¤Ë¤¹¤ë¤Ê¡¢±Ç²è¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¼ÂºÝ¤Î¥·¡¼¥ó¤ÇÎÞ¤ÏËÜÊª¤À¤Ã¤¿¡£ÀµÄ¾¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¥Þ¡¼¥í¥ó¤È¥Ù¥ë¥È¥ë¥Ã¥Á¤ÎÎ¾Êý¤Ë¥ì¥¤¥×¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£»£±Æ¸å¡¢¥Þ¡¼¥í¥ó¤Ï»ä¤ò°Ö¤á¤ë¤³¤È¤â¼Õ¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¹¬¤¤¥ï¥ó¥Æ¥¤¥¯¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡×¡Ê¥Ç¥¤¥ê¡¼¡¦¥á¡¼¥ë¡Ë
2013Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥ê»ÔÆâ¤Î±Ç²èÇîÊª´ÛÆâ¤Ç¥Ù¥ë¥È¥ë¥Ã¥Á´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥ê¥¢¤Ë¤Ï¤Ò¤É¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤Ï¥Þ¥ê¥¢¤ÎËÜÊª¤Î¶þ¿«¤¬¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Þ¥ê¥¢¤¬À¼¤òÂç¤Ë¤·¤Æ¹ðÈ¯¤·¤¿ÀÅªË½¹Ô¤òÈ¾¤ÐÇ§¤á¤¿·Á¤À¡£
¢£¥ì¥¤¥×¿ÀÏÃ¤Æ¤ó¤³À¹¤ê¤Î¡ÖÌ¾ºî¡×¤Ø¤Î°ãÏÂ´¶
¤½¤â¤½¤â¡Ø¥é¥¹¥È¥¿¥ó¥´¡Ù¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼ÀßÄê¼«ÂÎ¤¬¡¢¸½Âå¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ç¸«¤ë¤ÈÉÔ¼«Á³¤Ê¤â¤Î¤À¡£19ºÐ¤Î¼ã¤¤½÷À¤¬¡¢¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç¶öÁ³½Ð²ñ¤Ã¤¿ÀµÂÎÉÔÌÀ¤ÎÃæÇ¯ÃËÀ¤ËÆÍÁ³À¹Ô°Ù¤òÇ÷¤é¤ì¡¢ºÇ½é¤ÏÄñ¹³¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤ä¤¬¤ÆÈà¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¡½¡½¡£¤³¤ì¤ÏÅµ·¿Åª¤Ê¡Ö½÷À¤ÏË½ÎÏÅª¤ÊÃËÀ¤ËËÜÇ½Åª¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤ë¡×¡Ö½÷À¤Ï·ù¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¼¡Âè¤Ë¥»¥Ã¥¯¥¹¤ÎÎº¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÊÐ¸«¤ËËþ¤Á¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤À¡£
1970Ç¯ÂåÅö»þ¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê·ëº§´Ñ¤ä½÷À¤ÎÀ¤Î¤¢¤êÊý¤Ë°ìÀÐ¤òÅê¤¸¤¿»Â¿·¤Ê±Ç²è¤È¹â¤¯É¾²Á¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤¿¤¬¡¢¸½Âå¤Î»ëÅÀ¤Ç¸«¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤Û¤ÉÉÔ²Ä²ò¤Ç»þÂåÃÙ¤ì¤Ê±Ç²è¤Ï¤Ê¤¤¡£
¢£°ìÅÙ¤Î¥ì¥¤¥×¥·¡¼¥ó¤¬Ã¥¤Ã¤¿½÷Í¥¿ÍÀ¸
¥Þ¥ê¥¢¤¬¼õ¤±¤¿Èï³²¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£±Ç²è¤ÎÀ®¸ù¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢Èà½÷¤Î¿´¤ÏÇË²õ¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¿Í¡¹¤Ï±Ç²è¤ÎÌòÊÁ¤Î¤Þ¤Þ¤Î»ä¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¼ÂºÝ¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¡£¥»¥Ã¥¯¥¹¥·¥ó¥Ü¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë°·¤ï¤ì¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÈá¤·¤«¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤Ï½÷Í¥¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢±Ç²è¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤È¤½¤Î¸å¤ÎÈ¿¶Á¤ÇÀº¿ÀÅª¤Ë¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢¿´¤¬²õ¤ì¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î2007Ç¯¥Ç¥¤¥ê¡¼¡¦¥á¡¼¥ë¡Ë
¤½¤Î¸å¡¢¥Þ¥ê¥¢¤Ï¥ª¥Õ¥¡¡¼¤µ¤ì¤ëÌò¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ÇÍçÂÎ¤òÍ×µá¤µ¤ì¡¢µñÈÝ¤¹¤ì¤Ð¡Ö°·¤¤¤Ë¤¯¤¤½÷Í¥¡×¤Î¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤òÅ½¤é¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢1970Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤é¥Ø¥í¥¤¥óÃæÆÇ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢»ä¤Ï¥Ù¥ë¥È¥ë¥Ã¥Á¤È¥Þ¡¼¥í¥ó¤Ë´°Á´¤ËÁàºî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¡×¡ÊÆ±¾å¡Ë
¥Þ¥ê¥¢¤Î²ó¸Ü¤Ï¡¢±Ç²è¶È³¦¤Î¸¢ÎÏ¹½Â¤¤ÎË½ÎÏÀ¤òÇ¡¼Â¤ËÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤â¡¢³Ø¼Ô¡¦ÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¶¡¦¥³¥ó¥Ð¡¼¥»¡¼¥·¥ç¥ó¡ÊThe Conversation¡Ë¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâ¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤À¤±¤Ç¤â3600Ëü¥É¥ë¡Ê1972Ç¯Åö»þ¤Î°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤Ç¤¢¤ë1¥É¥ë¡á303±ß¤Ë´¹»»¤ÇÌó110²¯±ß¡Ë¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤ÎºîÉÊ¤«¤é¡¢¥Þ¡¼¥í¥ó¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï300Ëü¥É¥ë¡ÊÌó9²¯±ß¡Ë¡¢¥Ù¥ë¥Ê¥ë¥É¡¦¥Ù¥ë¥È¥ë¥Ã¥Á¤ÏÉÔÌÀ¤À¤¬¤ª¤½¤é¤¯Æ±ÄøÅÙ¤Î¥®¥ã¥é¤òÆÀ¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢¿·¿Í¤Î¥Þ¥ê¥¢¤Ï4000¥É¥ë¡ÊÌó121Ëü±ß¡Ë¤ÎÄÂ¶â¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£·×»»¤¹¤ë¤ÈÌó750Ê¬¤Î1¡Ê0.134¡ó¡Ë¤È¤¤¤¦³Û¤À¡£
¢£¤Ê¤¼ÃË¤Ï½÷¤Ø¤Î¥ì¥¤¥×¤ò¡Ö·Ý½Ñ¡×¤È¸Æ¤Ó¤¿¤¬¤ë¤Î¤«
¤³¤ì¤Þ¤Ç¹ñÆâ³°¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê±Ç²è¤ä¾®Àâ¤ÎÃæ¤Ç¡¢É¬Í×¤â¤Ê¤¤¥ì¥¤¥×¥·¡¼¥ó¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¼ÃËÀ¤Î´ÆÆÄ¤äÇÐÍ¥¤È¤¤¤Ã¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢½÷À¤ËÂÐ¤¹¤ëÀË½ÎÏ¤ò¡Ö·Ý½ÑÅªÉ½¸½¡×¤È¤·¤ÆÈþ²½¤¹¤ë¼Ô¤¬¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¥Ñ¥ë¡¼´ÆÆÄ¤Ë¤³¤Î¼ÁÌä¤òÅê¤²¤«¤±¤ë¤È¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê²óÅú¤¬ÊÖ¤Ã¤ÆÍè¤¿¡£
¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹±Ç²è¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢Ë½ÎÏÅª¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ËÂÐ¤¹¤ë¿òÇÒÅª¤Ê¾Þ»¿¤ä¡¢¾ï¼±¤ËÈ¿¤¹¤ë¡Ê¥ì¥¤¥×¥·¡¼¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ë¹ÔÆ°¤ËÂÐ¤¹¤ë¡¢¤¢¤ë¼ï¤Î·É°Õ¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤ì¤³¤½¤¬³Ë¿´¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£¡ÖÅ·ºÍ¡×¤ÎË½ÎÏ¤Ï¡Ö·Ý½Ñ¡×¤È¤·¤ÆÀµÅö²½¤µ¤ì¡¢Èï³²¼Ô¤ÎÀ¼¤Ï¡Ö·Ý½Ñ¤Ø¤ÎËÁ瀆¡×¤È¤·¤ÆÉõ»¦¤µ¤ì¤ë¡£¥Ù¥ë¥È¥ë¥Ã¥Á¤Ï¡Ö¶öÁ³À¡×¡ÖÂ¨¶½À¡×¡ÖÀ¸¤Î´¶¾ð¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Èþ¼Îï¶ç¤Ç¼«Ê¬¤Î¹Ô°Ù¤òÀµÅö²½¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ï19ºÐ¤Î¾¯½÷¤È¤·¤Æ¤ß¤ì¤ÐÃ±¤ËÀË½ÎÏ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ë¤Û¤«¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¢£À¤Âå´Ö¤ÇÊ¬¤«¤ì¤ë¼õ¤±»ß¤áÊý
¤³¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢À¤Âå´Ö¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Î°ã¤¤¤âÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥é¥ó¥¹Ì¾Í¥¥Ö¥ê¥¸¥Ã¥È¡¦¥Ð¥ë¥É¡¼¤¬ÀèÆü¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹ÀìÌç¶É¡ÖBFMTV¡×¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÃíÌÜ¤¹¤Ù¤È¯¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥É¥Ñ¥ë¥Ç¥å¡¼ÍÊ¸îÇÉ¤ÎÈà½÷¤Ï¡¢¥Õ¥§¥ß¥Ë¥º¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ä¤Î¼ñÌ£¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£»ä¤ÏÃËÀ¤¬¹¥¤¡×¤È°ì½³¡£¸½Âå±Ç²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö½¹¤¤¤·¡¢Ì´¤ò¸«¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇºá¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ÑÀª¤Ï¡¢¡ôMeToo±¿Æ°¤Î½é´ü¤Ë¥«¥È¥ê¡¼¥Ì¡¦¥É¥Ì¡¼¥ô¤é¤¬¼è¤Ã¤¿È¿±þ¤ò»×¤¤µ¯¤³¤µ¤»¤ë¡£2018Ç¯¡¢¥É¥Ì¡¼¥ô¤Ï¡ÖÃËÀ¤¬½÷À¤ò¸ýÀâ¤¯¼«Í³¤òÃ¥¤¦¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤Î¸ø³«½ñ´Ê¤Ë½ðÌ¾¤·¡¢Âç¤¤ÊµÄÏÀ¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î½÷Í¥¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡Ö¸Å¤¤²ÁÃÍ´Ñ¡×¤Ë¿¿¤Ã¸þ¤«¤é°ÛµÄ¤ò¾§¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÃ±½ã¤ÊÀ¤ÂåÏÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Ò²ñ¤Îº¬ËÜÅª¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÅ¾´¹ÅÀ¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£50Ç¯Á°¤Î¹ðÈ¯¤¬¸½Âå¤Ë¶Á¤¯ÍýÍ³
¥Þ¥ê¥¢¤Ï¡ÖµÔÂÔ¤ò¹ðÈ¯¤·¤¿ºÇ½é¤Î½÷Í¥¤Î°ì¿Í¡×¤À¤Ã¤¿¡£1970Ç¯Âå¤«¤éÈà½÷¤Ï°ì´Ó¤·¤Æ±Ç²è¶È³¦¤Î½÷Àº¹ÊÌ¤ò¹ðÈ¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö1970Ç¯Âå¤ËÈ¯¤»¤é¤ì¤¿Èà½÷¤Î¸ÀÍÕ¤¬¡¢2024Ç¯¤Îº£¡¢¤È¤Æ¤â¸½ÂåÅª¤Ê¶Á¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ñ¥ë¡¼´ÆÆÄ¤Ï¸ì¤ë¡£
Èà½÷¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¸½ºß¤ÎMeToo±¿Æ°¤ÎÀè¶î¤±¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢2017Ç¯¤Ëµ¯¤¤¿ÍÌ¾¤Ê¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Î¸µÂçÊª¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¥Ï¡¼¥ô¥§¥¤¡¦¥ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥¤¥ó»ö·ï¤Ë¤¤¤¿¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÍºáÈ½·è¤ò¤ß¤ì¤Ð¡¢¡Ö¹½Â¤¡×¤Ï²¿¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤ë¡£¸¢ÎÏ¼Ô¤¬¼ã¼Ô¤ò¿©¤¤Êª¤Ë¤·¡¢¡Ö¶È³¦¤Î¤¿¤á¡×¡Ö·Ý½Ñ¤Î¤¿¤á¡×¤È¤¤¤¦ÂçµÁÌ¾Ê¬¤ÇÈï³²¼Ô¤òÌÛ¤é¤»¤ë¡£
¤³¤Î¹½Â¤¤ÏÆüËÜ±Ç²è³¦¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤À¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ïºç±ÑÍº´ÆÆÄ¡¢±à»Ò²¹´ÆÆÄ¡¢ÌÚ²¼¤Û¤¦¤«»á¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî»á¡¢ÃæµïÀµ¹»á¤Ë¤è¤ë¡ÈÀ²Ã³²¡É¤Ê¤É¡¢¡ÖÎ©¾ì¡×¤ò°ÍÑ¤·¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÈ¯³Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¤´Â¸¤¸¤ÎÄÌ¤ê¡£¡ÖÃÇ¤ì¤Ð¥¥ã¥ê¥¢¤ò¼º¤¦¡×¤È¤¤¤¦¶È³¦ÆÃÍ¤Î°µÎÏ¹½Â¤¤Ï¡¢50Ç¯Á°¤Î¥Þ¥ê¥¢¤Î»þÂå¤«¤éÀ¤³¦¤Ç¤âÆüËÜ¤Ç¤âËÜ¼ÁÅª¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¢£¤è¤¦¤ä¤¯ÆÏ¤¯¡Ö¥Î¡¼¡×¤ÎÀ¼
¥Þ¥ê¥¢¤Ï2011Ç¯¤Ë58ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¡Ø¥é¥¹¥È¥¿¥ó¥´¡Ù¤Î±Æ¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¤¿¿ÍÀ¸¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·º£¡¢Èà½÷¤ÎÀ¼¤¬¤è¤¦¤ä¤¯ÆÏ¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ñ¥ë¡¼´ÆÆÄ¤ÏÉ®¼Ô¤Ë¤³¤¦½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î±Ç²è¤ò»£¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ä¤Ï¥Þ¥ê¥¢¤È¿¼¤¯¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤¦¤ä¤¯¡¢Èà½÷¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¯¤³¤È¤ò¡£¤è¤¦¤ä¤¯¡¢Èà½÷¤¬¡ØÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡Ù¤³¤È¤ò¡×
¡Ø¥¿¥ó¥´¤Î¸å¤Ç¡Ù¤ÏÃ±¤Ê¤ë²áµî¤Î¹ðÈ¯±Ç²è¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸½ºß¿Ê¹Ô·Á¤Î±Ç²è³¦¤Ø¤Î·Ù¹ð¤À¡£¥Þ¥ê¥¢¤Î¡Ö¥Î¡¼¡×¤¬50Ç¯¤ò·Ð¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿º£¡¢·Ý½Ñ¤ÎÈþÌ¾¤Î¤â¤È¤ËÃ¯¤«¤ÎÂº¸·¤òÆ§¤ß¤Ë¤¸¤ë²á¤Á¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡£
----------
ÃÓÅÄ ÏÂ²Ã¡Ê¤¤¤±¤À¡¦¤ï¤«¡Ë
¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È
¼Ò²ñ¡¦Ê¸²½¤ò¼èºà¤·¡¢ÆüËÜ¸ì¤È±Ñ¸ì¤ÇÈ¯¿®¤¹¤ë¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡£¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥´¥º¥ê¥ó¥°¤ä¥Ò¥å¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¯¥Þ¥ó¤Ê¤É¤Î¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥¹¥¿¡¼¤«¤é¡¢±§ÃèÈô¹Ô»Î¤ä³©Àî¾Þºî²È¤Þ¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¿Í¡¹¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â¼ê³Ý¤±¤ë¡£
----------
¡Ê¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È ÃÓÅÄ ÏÂ²Ã¡Ë