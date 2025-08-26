米１０年債利回り上昇 パウエル講演後の下げを取り戻す動き＝ＮＹ債券概況 米１０年債利回り上昇 パウエル講演後の下げを取り戻す動き＝ＮＹ債券概況

リンクをコピーする みんなの感想は？

米国債利回り（NY時間16:28）（日本時間05:28）

米2年債 3.724（+0.027）

米10年債 4.279（+0.025）

米30年債 4.893（+0.017）

期待インフレ率 2.421（+0.003）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場で１０年債利回りが上昇。本日はパウエル議長の講演を受けた下げを取り戻す動きが見られた。市場では９月の利下げ期待が高まっているものの、９月ＦＯＭＣまでに発表になる米雇用統計や消費者物価指数（ＣＰＩ）次第では利下げが見送られるとの指摘も出ている。明日からの入札に備えた動きも見られ、利回りを押し上げた。



２－１０年債の利回り格差は＋５５（前営業日：＋５６）。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

外部サイト