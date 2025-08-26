¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¤Î´íµ¡¤À¡×´Ú¹ñÂåÉ½¤Î¼çÎÏFW¤¬¾×·â¤ÎÍîÁª¡ªÊì¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÁûÁ³¡Ö¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÌ¾Á°¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¤ÎÁª¼ê¤¬£°¿Í¤Ë¡Ä¡×
¡¡´Ú¹ñ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤Ï£¸·î25Æü¡¢£¹·î¤Î¥¢¥á¥ê¥«±óÀ¬¤ËÎ×¤à´Ú¹ñÂåÉ½¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼26¿Í¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¶Ã¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥¦¥©¥ë¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥ó¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¼çÎÏFW¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ò¥Á¥ã¥ó¤ÎÍîÁª¤À¡£
¡¡´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡Ù¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ò¥Á¥ã¥ó¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤Î´íµ¡¤ÇÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼³°¡×¤È¸«½Ð¤·¤òÂÇ¤Á¡¢¡ÖºÇ¶áÉÔ¿¶¤¬Â³¤¯¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ò¥Á¥ã¥ó¤Ï¡¢¥Û¥ó¡¦¥ß¥ç¥ó¥Ü´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ëÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é³°¤ì¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡Ö¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÌ¾Á°¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ò¥Á¥ã¥ó¤¬¥ê¥¹¥È¤«¤é½ü³°¤µ¤ì¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ò¥Á¥ã¥ó¤Ïºò¥·¡¼¥º¥ó¡¢25»î¹ç¤Ç£²¥´¡¼¥ë¡¦£±¥¢¥·¥¹¥È¤ËÎ±¤Þ¤ëÉÔ¿¶¤À¤Ã¤¿¡£ 2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤Ë31»î¹ç13¥´¡¼¥ë¡¦£³¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿»Ñ¤ÈÁ´¤¯°ã¤Ã¤¿¡£º£¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤Ë¤â¥ì¥®¥å¥é¡¼Áè¤¤¤«¤éÄÉ¤¤¤ä¤é¤ì¤¿Ê·°Ïµ¤¤À¡×
¡¡Æ±¤¸¤¯´Ú¹ñ¤Î¡ØMK¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¥Ñ¥¯¡¦¥Á¥½¥ó¡¢¥¡¦¥½¥ó¥è¥ó¡¢¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¤¬µî¤Ã¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¡¢´Ú¹ñÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥¬¡¼¤¬£°¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö½êÂ°¥Á¡¼¥à¤Ç¤ÎÎ©¾ì¤¬ÌäÂê¤À¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ò¥Á¥ã¥ó¤Ïºò¥·¡¼¥º¥ó¡¢ÀèÈ¯¤Ç½Ð¤¿¤Î¤Ï£µ²ó¤Ë²á¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥ê¡¼¥°ÀïÁ´£²»î¹ç¤Ç¸òÂå½Ð¾ì¤Ç¡¢Áí½Ð¾ì»þ´Ö¤Ï20Ê¬¤À¡×
¡¡ËþÂ¤Ê½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¥¦¥©¥ë¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥ó¤«¤é°ÜÀÒ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ò¥Á¥ã¥ó¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ò¹µ¤¨¡¢¤¤¤«¤Ê¤ë·èÃÇ¤ò²¼¤¹¤Î¤«¡£
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
¡Úµ»ö¡Û¡ÖÂç¾×·â¤À¡ª¡×¡ÖÌ©¹ð¤·¤¿¤Î¤ÏÆüËÜ¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯´Ú¹ñ¿Í¤À¤Ã¤¿¡×¸µ¥Ð¥ë¥µ¤Î¡È´Ú¹ñ¤Î¥á¥Ã¥·¡É¡¢µ×ÊÝ·ú±Ñ¤â¼õ¤±¤¿½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤Ë¿·»ö¼Â¡ª´Ú¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï°¢Á³¡õÈáÃ²
