沖縄尚学の地元の絆

熱狂的な後押しも納得だ。第107回全国高校野球選手権大会の決勝戦は23日に行われ、沖縄尚学が日大三（西東京）に3-1で勝利し、夏としては初の全国制覇を達成した。チーム一丸で戦い抜いた20人のベンチメンバーの“構成”にファンもさらに思い入れを強くしている。

統一アンケートによれば、甲子園でベンチ入りした20人のうち、18人が地元の中学出身。また、20人のうち9人が中学の軟式野球部出身だ。

甲子園に出場するような強豪校だと、県外からの生徒や、中学時代にシニアやボーイズ、ポニーリーグといった硬式野球でのプレー経験のある選手が中心の学校も多い。それだけに沖縄尚学メンバーの異例さが際立っていた。

地元の祝福の熱狂ぶりも納得の“背景”。SNSには「だから応援にも気持ちが入る」「ホント凄すぎる」「ほとんど地元の公立中学校軟式野球出身」「繋がりが必ずありそう」「住む者にとって嬉しい」「高校野球のあるべき姿」「地元ファースト」「小さな県なのに」といった声があがっていた。（Full-Count編集部）