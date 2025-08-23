ここまで思うように選手を獲得できていないトッテナム・ホットスパーはブラジル代表の快速ウインガー獲得に集中するようだ。



移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏によると、トッテナムはマンチェスター・シティに所属するブラジル代表MFサヴィーニョの獲得に本腰を入れるという。



今夏の移籍市場ではノッティンガム・フォレストのイングランド代表MFモーガン・ギブス・ホワイトに加えて同じくイングランド代表のクリスタル・パレスMFエベレチ・エゼを狙うも、双方共に逃したトッテナム。特にエゼはライバルクラブであるアーセナルに横取りされる形となり、今夏の移籍史上は上手くいっているとは言い難い。





Savinho's first goal in City blue! pic.twitter.com/4TZ1ntdcfv — Manchester City (@ManCity) December 29, 2024

そんなトッテナムが白羽の矢を立てたのマンCのサヴィーニョ。同氏によると、同クラブはサヴィーニョへのオファー額を7000万ユーロ以上に引き上げるつもりとのこと。マンCの上層部はサヴィーニョ売却には消極的でここ10日間は全ての接触を阻止したが、ここにきてトッテナムが再び獲得に向けて動くという。今季は新監督トーマス・フランクの下、結果が期待されるトッテナムだが、サヴィーニョの獲得は実現するのだろうか。