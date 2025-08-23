ハットのケイン「インパクトを与えたかった」王者バイエルンが開幕戦でライプツィヒを6発粉砕! 伊藤洋輝はベンチ外
[8.22 ブンデスリーガ第1節 バイエルン 6-0 ライプツィヒ]
2025-26シーズンのブンデスリーガが22日に開幕した。昨季王者のバイエルンがホームに昨季7位のライプツィヒを迎え、6-0で勝利。負傷からの復帰を目指すDF伊藤洋輝はベンチ外だった。
バイエルンは前半27分にMFマイケル・オリーズ、同32分に新加入MFルイス・ディアス(←リバプール)がいずれも豪快なシュートを決め、2点を先行。同42分には再びオリーズがネットを揺らし、3-0で折り返した。
ハーフタイムが明けると、今度はエースが大爆発。後半19分、FWハリー・ケインがペナルティエリア左での冷静な切り返しから右足で流し込む。同29分には左45度から右足でゴール右隅を射抜き、チーム5点目を奪った。
さらに後半32分、速攻から左足で押し込み、ハットトリックを達成。バイエルンを6-0の大勝に導いたケインはイギリス『スカイ・スポーツ』に対し、「僕らはインパクトを与えたいと思っていた。まさにそれを実行できた。ライプツィヒは良いチームだが、今日はあらゆる面で自分たちが上回り、必要な場面で的確なプレーができた。この結果を喜びたい」とコメントした。
白星スタートのバイエルンは、27日のDFBポカール1回戦でビースバーデン(3部)と対決。ブンデスリーガ第2節は30日に行われ、アウェーでアウクスブルクと戦う。
2025-26シーズンのブンデスリーガが22日に開幕した。昨季王者のバイエルンがホームに昨季7位のライプツィヒを迎え、6-0で勝利。負傷からの復帰を目指すDF伊藤洋輝はベンチ外だった。
バイエルンは前半27分にMFマイケル・オリーズ、同32分に新加入MFルイス・ディアス(←リバプール)がいずれも豪快なシュートを決め、2点を先行。同42分には再びオリーズがネットを揺らし、3-0で折り返した。
さらに後半32分、速攻から左足で押し込み、ハットトリックを達成。バイエルンを6-0の大勝に導いたケインはイギリス『スカイ・スポーツ』に対し、「僕らはインパクトを与えたいと思っていた。まさにそれを実行できた。ライプツィヒは良いチームだが、今日はあらゆる面で自分たちが上回り、必要な場面で的確なプレーができた。この結果を喜びたい」とコメントした。
白星スタートのバイエルンは、27日のDFBポカール1回戦でビースバーデン(3部)と対決。ブンデスリーガ第2節は30日に行われ、アウェーでアウクスブルクと戦う。