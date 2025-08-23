俳優の大泉洋（52）について、8月下旬から妙な声がX（旧ツイッター）に上がっているのをご存じだろうか。

あるアカウントは大泉の写真を添付しつつ《永野芽郁と共演したらやらかされ 福山雅治と共演したらやらかされ》と嘆き節。別のアカウントは《福山雅治のときも、永野芽郁のときも、なぜ映画公開直前なのだろうな、、、》。永野芽郁（25）と福山雅治（56）の名前を出しつつ、大泉に同情している。週刊誌芸能記者はこう話す。

「大泉さんが出演した映画の主演俳優にスキャンダルが相次いでいるからですよ。4月23日には永野さんの不倫報道がありましたが、5月16日には永野さんと大泉さんが出演した『かくかくしかじか』が公開され、永野さんへのバッシングが強まる中での封切りとなりました。一方、福山さんについては12月に『ラストマン』の劇場版が公開されますが、ここにも大泉さんは２番手で出演しています。まあ『ラストマン』については公開“直前”とまでは言えませんが、主演のスキャンダルが明るみに出てからという前後関係は、やはり、大泉さんのファンとしては気分のいいものではないでしょう」

8月18日に明らかになった、福山がフジテレビ元専務主催の“不適切な会合”に参加していたという衝撃的な事実は、世間的にはいまだホットな話題。加えて永野についての批判も決して収まったとは言い切れない状況だ。確かに上記のような嘆きの声が上がるのは無理もないことだろう。

「10月には大泉さんが主演するテレビ朝日系のドラマ『ちょっとだけエスパー』の放送が始まります。発表されているキャストはまだ大泉さんだけですが、今後発表される出演者の中に“やらかし芸能人”が発生するか否かで、本人もファンもヤキモキしているのではないでしょうか」（前出の週刊誌芸能記者）

大泉もまさかプライベートでも親交のある福山に足を引っ張られるとは思ってもみなかったはずで、さすがの“洋ちゃん”も「福山さんの“スーパースター”ネタも笑いにしづらくなるでしょうね」（スポーツ紙芸能デスク）。いずれにせよ、「大泉洋と共演する役者はやらかす」なんていう変なジンクスだけは発生しないでくれというのが、ファンの切実な願いだろう。

