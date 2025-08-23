この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

岡野あつこ氏「加藤ローサさんの“離婚して同居”は今後の時代の新しい形！」

YouTubeのトーク番組『【専門家の見解】加藤ローサが選んだ“離婚後も同居”の真相！』で、夫婦問題カウンセラーの岡野あつこ氏が登場。女優・加藤ローサさんが明かした“離婚後も同居”という現代的な家族の在り方について、岡野氏が専門家の視点から解説した。



岡野氏は、加藤ローサさんがサッカー選手の松井大輔さんと結婚した経緯から掘り下げつつ、「結婚生活を“修行”と表現していたことも印象的でした」と語る。その上で「これは決して結婚に失敗したという話ではなく、自分らしく生き直すための選択だった」と加藤さんの決断を前向きに捉えた。



多くの視聴者が疑問視する「籍はぬいたけれど一緒に住んでいる」点については、「今どきはこういう答えもなくはないんです。子供のことを考えたら、離婚はするけれどもお互いが子供を見れる距離にいる。揉めない離婚を選択して、お父さんとお母さんとして離婚し、一緒に暮らしてもいい」と語り、子供のためを最優先した新しい家族像を提唱した。



加えて、「夫婦という枠組みを手放すだけで、浮気やDVが原因ではなく、ただ時間とともに関係が変わった。結婚という枠にとらわれず、家族を再定義するような時代になってきた」と現代社会の変化を分析。加藤さんの“揉めない離婚”という選択について、「これからの時代に即した離婚の形」「共同親権という新しい時代がすぐそこまで来ている」など、今後の日本社会にも大きな影響を与えるだろうと述べた。



番組の締めくくりでは、「もし今の結婚生活に悩んでいる方がいたら、自分の本音に耳を傾けてほしい」「同じ屋根の下で我慢を続けるだけが幸せではない」「人生の流れを変える勇気を持つことも必要」と呼びかけつつ、加藤ローサさんのような“仲良し離婚”を新しい家族の選択肢として肯定した。