車を運転中、信号機のない横断歩道で歩行者から「お先にどうぞ」という合図をされた・・・という経験はないでしょうか。

【写真を見る】「これって違反？」横断しようとした歩行者が「お先にどうぞ」と合図…車は進んだらどうなる？進んでいいの？ 警察に聞いてわかったこととは

そんな時、「歩行者が譲ってくれたのだから先に車が進んでもいいのでは？」と思う人もいるかもしれません。

しかし、本当に車が先に通過しても違反にならないのでしょうか？

通常、歩行者が信号機のない横断歩道を使い道路を横断しようとしていたら、車が止まって譲らないと違反（横断歩行者妨害）になってしまいますが・・・

このような場合、例外となるのでしょうか？

警察に聞きました。

■法律上の基本は○○○優先！

道路交通法３８条では以下のルールを守ることが定められています。

「車両は、横断歩道に接近する場合には、その横断歩道等を通過する際に当該横断歩道によりその進路の前方を横断しようとする歩行者がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道の直前で停止することができるような速度で進行しなければならない」

「この場合において、横断歩道によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者があるときは、当該横断歩道の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない」

難しい！要は、あくまでも横断歩道は「歩行者優先」ということ。

ポイントは・・・車が横断歩道に近づく時は「基本的に横断歩道の直前で止まれるスピードで進行」しなければならず、横断している人や横断しようとしている人がいるときは、「一時停止をした上で歩行者の通行を妨げないようにする」必要があるわけです。

では横断歩行者妨害になると、どうなるのか？

３か月以下の拘禁刑または５万円以下の罰金（反則金 普通車９０００円、大型車１２０００円、二輪車７０００円、原付６０００円）が科せられることに。

では本題です。信号機のない横断歩道で、歩行者に「お先にどうぞ」と合図をされた場合、先に車が通過したら違反になるのでしょうか？

山形県警察本部交通企画課の担当者によりますと・・・「一概には言えない」とのこと。

つまり、違反になるケースもあれば、違反にならないケースもあるということです。その境目ってどこ？

■違反となる可能性が高いのはこんな時！

警察によると、違反になる可能性が高いのはこんな時！

「車両が横断歩道の直前で一時停止せずに進んだことで、横断中の歩行者を立ち止まらせてしまった場合」だということです。

この場合は歩行者が「お先にどうぞ」をしてくれたとしても、違反になる可能性があるのです。

■違反にはならないケースは・・・

では、違反にはならないケースは？

警察は「横断歩道の付近にいる歩行者に横断する意思がない」場合は違反にはならないとしています。

警察は「横断歩道のそばの歩行者に『繰り返し先に通過するよう譲られた』場合、「歩行者に横断する意思がないと認められる場合」に該当すれば・・・と言いますが、やはり難しい！

意思はどう判断するのでしょう。

警察は「法律で明文化されていないので一概には申し上げられない」とした上で、「少なくとも『横断歩道直前で車両が一時停止をして何度も手振りなどで歩行者に横断するよう促しているにもかかわらず歩行者が横断しない』といった状況は必要」とのこと。

これは、相当お互いに譲り合っている画が思い浮かびます・・・が、そのくらいの状況でないと明確に意思の確認とはならないのでしょう・・・。

■「個別に判断」する要素も

と、これまで色々見てきましたが、結局のところ、あくまで状況に応じて個別に判断するという話にもなりました。

例えば、車が横断歩道の手前で停止する際、急ブレーキをかけたことで歩行者が驚き、その結果として車に「お先にどうぞ」をした場合、「歩行者に横断する意思がない」と認められない可能性があるとのこと。

つまり、一時停止するまでの車の動きによっては、歩行者より先に通過することになったとしても違反となる場合があるのです。

■結局のところどうすれば？

では結局のところ・・・運転手は、信号機のない横断歩道で歩行者から「お先にどうぞ」をされた場合、どうすればいいの？

警察は「車両の前を横断している歩行者や横断歩道の近くにいる歩行者から道を譲られたとしても、横断歩道の直前で一時停止をした上で、手振りなどで歩行者に先に横断するよう促してください」としています。

「この状況だと確実に違反にならないから大丈夫」と言うのは難しく、運転手は必ず先に歩行者を進行させてほしいとのことです。

■事故防止のためにも歩行者を先に！

また警察は、横断歩行者妨害となるリスクだけではなく、交通事故を減らすためにも歩行者を先に横断させてほしいとしています。

車が先に通過し、その直後に歩行者が道を渡り始めれば、対向車は車の陰にいる歩行者に気づかず、はねられる危険があります。

また、お互いに「お先にどうぞ」を繰り返した結果、車と歩行者が同時に進んでしまい事故に...という状況も考えられなくもない！？

２０２４年にＪＡＦが行った調査によると、信号機のない横断歩道を歩行者が渡ろうとしている際に一時停止する車両の割合は、全国平均で５３.０%。

およそ半数の人が止まっていません。

違反になるかどうかも気になりますが、事故防止のためにも、車は横断歩道の手前で止まり、まずは歩行者を横断させる気持ちが大切です。