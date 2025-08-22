朝比奈彩「すごい色キレイ」毎日メイクに愛用するヌーディー系リップ

朝比奈彩さんが自身のYouTubeチャンネルに『毎日メイク｜久しぶりのメイクの動画を楽しく撮りました』の動画を投稿。愛用品を紹介しながら最近のメイクを披露してくれました！

■リップカラー

動画内に登場したのはこちら！

M･A･C/マキシマル スリーク サテン リップスティック825ブランキッティ 税込4,400円（公式サイトより）

サテンのような光沢感のあるリップスティック！朝比奈さんはピンクベージュ系のカラーを愛用。

朝比奈さんがこちらを使用しているのを見たスタッフと思われる人は「それかわいいね」と感心したようにコメント。

これに朝比奈さんも「かわいいよね！」「すごい色キレイじゃない？」と発色を高評価。

続けて「最近はこういうちょっとヌーディ系なメイクが好きなの」と色味が最近の好みに合っていると語っていました！

■動画もチェック

動画内では、その他の愛用品を紹介しながら毎日メイクを披露！ぜひチェックしてみてくださいね。