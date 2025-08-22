HashPort（東京都港区）は、大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」と写真撮影ができる特別イベント「ミート・ザ・ミャクミャク」の参加権が毎日抽選で当たるキャンペーンを、2025年10月13日まで実施している。

アプリのダウンロードが必要

本キャンペーンは、大阪・関西万博の公式アプリサービス「EXPO2025デジタルウォレット」のユーザーが対象。

このアプリは、万博会場内外でのキャッシュレス決済や、万博のテーマである「デジタル」「未来への行動」を体験できる各種機能が提供されている。

アプリをダウンロードし、アプリ内「つながる」タブから「ミート・ザ・ミャクミャク抽選」を選択。希望の時間枠を選んで抽選に参加し、当選すると「ミート・ザ・ミャクミャク撮影券SBT」が発行される。一人あたり、1日につき1回まで応募可能だ。

抽選受付時間は、キャンペーン期間中の連日深夜0時〜朝10時。当落はアプリのお知らせ、プッシュ通知で連絡される。

当選者は、1組最大4人（本人＋同行者3人）まで一緒に撮影できる。なお撮影会への参加は、万博への入場チケットが別途必要だ。