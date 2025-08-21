Stray Kids¡¢¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯ÌÜÁ°¡ª¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØKARMA¡Ù¤Ë¹þ¤á¤¿¡ÈSTAY¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¡É¤ò¸ì¤ë
Stray Kids¤¬¡¢¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤´À¤ÈÅØÎÏ¤ÇÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¡Èº£Æü¡É¤ò½Ë¤¦¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØKARMA¡Ù¤Ç¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²¦»ÒÍÍ¹ßÎ×¡Ä¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢°µ´¬ÈþËÆ
Stray Kids¤Ï8·î22Æü¸á¸å1»þ¤Ë¡¢4th¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØKARMA¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£¥ê¥ê¡¼¥¹¤ËÀèÎ©¤Á¡¢20Æü¤Ë¤Ï¸ø¼°SNS¤Ë¥¤¥ó¥È¥íÆ°²è¡ÖStray Kids [INTRO "KARMA"]¡×¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢8¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿
¥¢¥ë¥Ð¥àÌ¾¡ÈKARMA¡É¤Ï¡Ö±¿Ì¿¡×¡Ö¶È¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£¤½¤³¤ËStray Kids¤Ï¡ÖCalmer¡ÊÀÅ¤«¤Ê¡Ë¡×¤È¤¤¤¦²ò¼á¤â²Ã¤¨¤¿¡£¡Ö°¤¤¥«¥ë¥Þ¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤â¡¢ËÍ¤¿¤Á¤ÎÎÉ¤¤¥«¥ë¥Þ¤ÇÄÃ¤á¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤À¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡Ö¡ÈKARMA¡É¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡¢º£¤ÎËÍ¤¿¤Á¤ÎÎ©¾ì¤ä¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÇ¯¿ô¤À¤«¤é¤³¤½¸À¤¨¤ë¸Ø¤é¤·¤¤¸ÀÍÕ¤À¡£¸ì´¶¤Ï¶¯¤¤¤¬¡¢º£¤Þ¤ÇÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤¬ËÍ¤¿¤Á¤ÎÉð´ï¤Ç¤¢¤ê¡¢°ì¼ï¤Î·Ù¹ð¤À¡×¤È¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØCEREMONY¡Ù¤Ïº£¤ÎStray Kids¤ËºÇ¤â¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤³Ú¶Ê¤À¡£Á´À¤³¦34ÃÏ°è¡¦54¸ø±é¤ËµÚ¤Ö¼«¸ÊºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ØdominATE¡Ù¤Ç³Æ¼ïµÏ¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤¿Èà¤é¤¬¡¢¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¡¦¥½¥¦¥ë¤Ë³®Àû¤·ÈäÏª¤¹¤ëÀ¹Âç¤Ê½Ë²ì¤Î²Î¤À¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï¡ØCEREMONY¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤½¤¦¤À¡×¤È¸ý¡¹¤Ë¸ì¤ê¡¢ËþÂ´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£³Ú¶Ê¤ò¼ê¤¬¤±¤¿3RACHA¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥Ä¥¢¡¼¤ò¹µ¤¨¤¿¾õ¶·¤Ç¡¢STAY¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥À¥àÌ¾¡Ë¤ËÂ£¤êÊª¤ò¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤Ç½ñ¤»Ï¤á¤¿¶Ê¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡Ö¤È¤Æ¤â¶¦Æ±ÂÎÅª¤Ê³Ú¶Ê¤Ç¡¢Âç¤¤Ê²ñ¾ì¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¹ç¤¦¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÇÀ¼¤ò¤¢¤²¤Æ¡¢¿´¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤¹¥·¥Ê¥¸¡¼¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¤¶Ê¤À¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤â¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¼ê¤¬²Ã¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¤¬ÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°Õ¸«¤ò½Ð¤·¡¢¥ê¥Î¤Ï¿¶¤êÉÕ¤±°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Ë°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¤Æ¹½À®¤·¤¿¡£¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¤Ï¡Ö¶Ê¤ÎÃæ¤ËÂ¿¤¯¤ÎÍ×ÁÇ¤¬¤¢¤ê¡¢¥á¥í¥Ç¥£¤â¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¤Î¤Ç¡¢²»³Ú¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤Ë¤«¤Ê¿¶¤êÉÕ¤±¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥ê¥Î¤ÏÌó1Ç¯´Ö¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ÇÆÀ¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¥¹¥¥ë¤äÍ¾Íµ¤ò²»³ÚÈÖÁÈ¤ÇÁ´Éô¤ª¸«¤»¤·¤¿¤¤¡£¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¡È¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°ÍÅÀº¡É¤È¤·¤Æ¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
2023Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿3rd¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú¡Ê5-STAR¡Ë¡Ù°ÊÍè¡¢Ìó2Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØKARMA¡Ù¤Ï¡È¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡É¤È¸Æ¤Ö¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¹ë²Ú¤Ê¹½À®¤À¡£¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØCEREMONY¡Ù¤Î¤Û¤«¡¢¡ØBLEEP¡Ù¡ØIn My Head¡Ù¡ØPhoenix¡Ù¡ØHalf Time¡Ù¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤¬¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¸õÊä¤À¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡£¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥·¥ó¥°¥Á¡¼¥à¤Ç¤¢¤ë3RACHA¤Î¥Ð¥ó¥Á¥ã¥ó¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ó¥ó¡¢¥Ï¥ó¤¬Á´11¶Ê¤¹¤Ù¤Æ¤Ë»²²Ã¤·¡¢Stray Kids¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²»³ÚÀ¤³¦¤òÉÁ¤½Ð¤¹¡£
¡È°ìÈÖStray Kids¤é¤·¤¤¶Ê¡É¤È¤·¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡ØBLEEP¡Ù¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ÎÉô²°¤Ç³Ú¤·¤¯µ¤·Ú¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡ØCREED¡Ù¡¢½é¤Î¥¬¥¤¥ÉÀ©ºî¤«¤é5Ç¯±Û¤·¤ËÈäÏª¤µ¤ì¤ë¡ØMESS¡Ù¡¢¥í¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¡ØIn My Head¡Ù¡¢¥¿¥¤¥È¥ëÄÌ¤ê¿ôÂ¿¤¯¤ÎÈ¿Å¾¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡ØHalf Time¡Ù¡¢STAY¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥À¥àÌ¾¡Ë¤È³Ú¤·¤¯°ì½ï¤Ë²Î¤¤¤¿¤¤¡ØPhoenix¡Ù¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤«¤é¼æ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¡ØGhost¡Ù¡¢¤½¤·¤ÆÌÀ¤ë¤¯ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥Õ¥¡¥ó¥½¥ó¥°¡Ø0801¡Ù¤Þ¤Ç¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¥¢¥ë¥Ð¥à¤òºÌ¤ë¡£
Stray Kids¤Ï¡Èº£Æü¡É¤È¤¤¤¦¡Ö¥«¥ë¥Þ¡×¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤ò½Ë¤¦¡Ö¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¡×¤Ï¤¹¤Ù¤ÆSTAY¤Î°¦¤Î¤ª¤«¤²¤À¤È¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤¿¡£Ä¹¤¯ÂÔ¤¿¤»¤¿Ê¬¡¢¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤¤¿·ºî¤ò°ìÆü¤âÁá¤¯STAY¤ËÆÏ¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Èà¤é¤Ï¡ÖSTAY¤Î¿®Íê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢ËÍ¤¿¤Á¤â¼«Ê¬¤¿¤Á¤ò¿®¤¸¤ÆÁ°¤Ø¿Ê¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£º£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØKARMA¡Ù¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î¿®Íê¤È°¦¤ËÂÐ¤¹¤ë²¸ÊÖ¤·¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ö±¿Ì¿¤ÏÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤â¤Î¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö±¿Ì¿¤ÏÀÚ¤êÂó¤¯¤â¤Î¤À¡×¤ÈÈ¿´ú¤òËÝ¤·¤¿Èà¤é¡£¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤´À¤ÈÅØÎÏ¤Ç¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿µ±¤«¤·¤¤¡Èº£Æü¡É¤ò¶»¤Ë¡¢Stray Kids¤¬¡ÖHip hip hooray¡ª¡×¤È½Ë¤¤¤Î´¿À¼¤ò¾å¤²¤ë½àÈ÷¤òÀ°¤¨¤¿¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë