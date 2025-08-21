認知症の初期サイン5つ 医師が物忘れとの違いと受診目安を解説
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「YouTube医療大学」が公開した動画で、総合診療専門医・舛森悠医師が、一般に見落とされやすい「認知症の初期サイン」を5つに分けて解説した。加齢による「ただの物忘れ」との違いを理解し、早期発見につなげることをねらいとする内容だ。
動画の冒頭で舛森医師は、年齢とともに高まる認知症リスクに触れ、「これらのサインに気付いたら早めに専門医に相談することが大切」と語った。見逃せない初期サインとして、次の5点を挙げている。
1. 以前と比べて趣味や興味関心が薄れる
「今まで楽しんでいた趣味や活動への意欲がなくなる」「何もする気が起きない」と感じる場面が増える。好きだったことへの興味を失い、閉じこもりがちになる変化に注意が必要だ。
2. 物の置き場所を忘れてしまう
「財布や鍵など、いつも使う物をどこに置いたか思い出せず、見当違いの場所を探してしまう」といった状況が頻繁に起こる。日常的に使用する物の所在が分からなくなるのは、記憶の変化を示す。
3. 曜日や時間の感覚があいまいになる
「今日が何月何日か分からなくなる」「朝と夜が逆転してしまう」といった時間感覚の乱れ。時間に関する見当識（自分が置かれている時間を把握する力）の低下がうかがえる。
4. 料理の手順を間違えたり、味付けが急に変わる
「当たり前にできていた料理の手順を間違える」「極端に濃い味付けになる」といった変化。日常で行っていた複数工程の作業に支障が出るサインと説明した。
5. ついさっきのことをすぐに忘れてしまう
「例えば朝食を食べた直後なのに、何を食べたか思い出せない」といった短期記憶の低下。「直前の出来事を覚えていられない」「同じ話を繰り返す」といった様子にも注意したい。
舛森医師は、これらのサインは加齢による変化と見過ごされがちだとして、当てはまる項目があれば放置せず専門医へ相談するよう呼びかけた。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
1日10分で聴いて学べる医療系YouTubeです！ 皆さんの生活を陰で支える、生き生きとした生活の一助となれるようなチャンネルにしていきたいです。皆さんよろしくお願いします！ 「人だけではなく、人生を診る」 こんなことをモットーに北海道の田舎で総合診療医をしています。