ドイツで性的少数者に対するヘイト発言で裁判を受けていた男性極右活動家が「社会的性別」の転換を通じて女性刑務所に入ることになり論争を巻き起こしている。

２０日、フランクフルター・アルゲマイネ・ツァイトゥング（ＦＡＺ）などによると、極右活動家のマーラ・スヴェニャ・リヴィヒ氏（５３）は、ドイツ東部ザクセン州のケムニッツ女性刑務所での服役を通報された。これに先立って性少数者を「社会の寄生虫」と言うなどヘイト助長・侮辱などの疑惑で起訴されたリヴィヒ氏は２０２３年７月１審で１年６カ月の実刑を言い渡された。​

裁判を受けたリヴィヒ氏は１月、性的少数者に対する嘲弄の意味で突然自身の社会的性別を男性から女性に変えた。 昨年１１月から施行された「性別自己決定法」の弱点を狙った。同法は１４歳以上の成人と法定代理人の同意を得た未成年者は、裁判所の許可なしに行政上の性別と名前を自ら変えることができるように定めている。性転換手術も要らない。精神科専門医の診断と裁判所の判断を経なければならない既存の手続きを不要な人権侵害と見なし、自己決定権を強化するということだ。

リヴィヒ氏はハレ地方で定期的な右翼過激主義デモを組織したことで全国的に有名になった。緑の党の政治家レナーテ・キュナスト氏をはじめとする政敵を繰り返し侮辱し、難民と移住民に対するヘイトを助長した。２０１６年以降、リヴィヒ氏は暴行、侮辱、脱税などの疑惑で数回有罪判決を受けたこともある。

​性別を変えた後、リヴィヒ氏は自分をマーラ・スヴェニャ（Ｍａｒｌａ−Ｓｖｅｎｊａ）と呼んでいる。「スヴェン」という名前を女性型「スヴェニャ」に変えたのだ。また、ひげを生やしたまま口紅を塗ってイヤリングを着用し、自分を「政治的に迫害を受ける女性人権活動家」だと主張している。

​女性刑務所で他の囚人たちの安全のために彼を独房に収監しなければならないという声が高まると、リヴィヒ氏は２０日Ｘに「独房監禁は拷問だ。私は生まれた時から完全に正常な女性だ」と話した。