北海道・旭川市で、女子高校生を橋から転落させ殺害したなどの罪に問われている23歳の女の初公判が始まりました。内田梨瑚被告は「私には殺意はありませんでしたし、橋から落下させていません」と起訴内容を否認しましたが、共犯の女は自身の裁判で、内田被告の主張と食い違う発言もしていました。■3人が立ち寄ったコンビニの防犯カメラの音声カメラ目線で歌を歌う女。内田梨瑚被告23歳です。2024年、北海道旭川市で17歳の女子高