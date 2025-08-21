米１０年債利回り低下 トランプ大統領がクックＦＲＢ理事に辞任要求＝ＮＹ債券概況 米１０年債利回り低下 トランプ大統領がクックＦＲＢ理事に辞任要求＝ＮＹ債券概況

米国債利回り（NY時間16:30）（日本時間05:30）

米2年債 3.748（0.000）

米10年債 4.289（-0.018）

米30年債 4.894（-0.014）

期待インフレ率 2.358（0.000）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場で１０年債利回りが低下。トランプ大統領が同盟者である米連邦住宅金融局（ＦＨＦＡ）のパルテ長官がクックＦＲＢ理事を住宅ローン詐欺で告発したことを受け、トランプ大統領が同理事の辞任を要求した。これはＦＲＢに対するトランプ大統領の批判の新たな一章となっている。トランプ大統領は「インフレは存在しない。パウエル議長の利下げが遅すぎる」と再び投稿。



ただ、短期金融市場では来月のＦＲＢの利下げ確率を８０％程度で織り込んでいるが、エコノミストからは懐疑的な声も聞かれる。



なお、午後に７月分のＦＯＭＣ議事録が公表され、多くの委員がインフレリスクが雇用リスクを上回っていると認識していることが明らかとなった。早期利下げ期待を後退させるような内容ではあるが、このＦＯＭＣは先日の米雇用統計発表前に開催されたＦＯＭＣで、どこまで参考になるかは未知数。



本日はこの日は２０年債入札が実施され、最高落札利回りが発行日前利回り（ＷＩ）を若干下回った。ただ、反応は限定的。



２－１０年債の利回り格差は＋５７（前営業日：＋５６）に拡大。



＊米２０年債入札結果

最高落札利回り 4.876％（WI：4.877％）

応札倍率 2.54倍（前回：2.79倍）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

