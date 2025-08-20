大谷が放った44号は角度19度の衝撃弾

【MLB】ドジャース 11ー4 ロッキーズ（日本時間20日・デンバー）

ドジャース・大谷翔平投手がかっ飛ばした異次元の“超低空弾”に米メディアも続々と反応した。19日（日本時間20日）、敵地でのロッキーズ戦に「1番・指名打者」で出場し、第2打席で6試合ぶりの44号ソロ。リーグトップタイの一発に、米メディアは「楽勝でMVPだ」などと惜しみない称賛を送った。

あっという間の出来事に敵地は騒然となった。3点リードで迎えた2回の第2打席、相手左腕ゴンバーの145キロを捉えた打球は、弾丸ライナーでスタンドへ。打球速度115.9マイル（約186.5キロ）、飛距離413フィート（約125.9メートル）の一発で、特に目を引いたのは打球角度。本塁打の角度とは思えない19度の低空ライナーで右翼にあるロッキーズブルペンに飛び込んだ。

地元メディア「ドジャース・ネーション」のダグ・マッケイン記者は自身のX（旧ツイッター）で「ショウヘイ・オオタニは完璧に打ち負かし、ロッキーズブルペンに115.9マイルの本塁打を放った。これでナ・リーグトップのシュワーバーと並んで、今シーズン44本。楽勝でMVPだ」と称えると、ドジャース専門サイト「ドジャー・ブルー」や「FOXスポーツ」でアナリストを務めるベン・バーランダー氏も大谷の驚愕弾をすぐさま取り上げた。

この試合、大谷の安打は本塁打のみだったが、4試合連続安打を記録。2得点をあげ、120得点はメジャー断トツ1位の数字となっている。20日（同21日）のロッキーズ戦では今季10度目の先発予定。二刀流での出場が予定されており、米メディアの注目も一層大きくなりそうだ。（Full-Count編集部）