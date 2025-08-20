ロッキーズで活躍するモニアック…21日に初対戦へ

チームメートだった大谷と、ついに初対戦を迎える。ロッキーズのミッキー・モニアック外野手は、20日（日本時間21日）終了時点でキャリアハイとなる18本塁打をマーク。開幕前にエンゼルスからリリースされ、大谷が所属するドジャースの同地区球団へ移籍した。「間違いなく楽しみだよ」。投手・大谷との対戦を前に心境を明かした。

2016年のMLBドラフト全体1位のモニアックは、2022年の8月にトレードでフィリーズからエンゼルスに移籍。大谷とはグラウンド内外で親交を深めた。「最高だったよ。彼が史上屈指の選手として名を残すことは周知の事実だけど、野球の部分は別にして、彼と僕との友情という側面からもね。人間としての彼との時間を楽しむことができたし、彼のことは生涯の友だと思っている。それは僕がこれからずっと大切にすることだ」とチームメートだった1年半を振り返る。

モニアックがエンゼルスにいた2022年には大谷は15勝と34本塁打、2023年も10勝と44本塁打と二刀流で大活躍。間近で歴史を目撃したが、キャンプなどでも投手・大谷とは対戦はなく、20日（同21日）に初対戦を迎える。対策を聞くと「それを今明かすことはできないよ。彼は賢いからね。その情報を使われちゃうよ」と苦笑いした。

最下位に沈むロッキーズで、モニアックは主力打者として活躍。6月には月間打率.300、6本塁打12打点、7月も打率.364、5本塁打14打点と絶好調だった。

チームメートでなくなってから1年半。“兄貴分”の大谷に成長した姿を見せつけたいところだ。「間違いなく楽しみだね。分かっていると思うけれど、対戦はとてもチャレンジング。彼はマウンドに立てば球界屈指の投手だ。彼は僕と打ち取ろうとするだろうし、僕は有利なカウントに持って行くようにする。きっと楽しい対戦になる」とニコリと笑った。（上野明洸 / Akihiro Ueno）