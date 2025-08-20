今年4月、週刊文春によって永野芽郁（25）との不倫疑惑が報じられた田中圭（41）。騒動は収まらず、依然として“逆風”が吹き続けている田中だが、7月にはラスベガスでのポーカーの世界大会「ワールド・シリーズ・オブ・ポーカー（WSOP）」に出場していたことが報じられていた。1,935人のエントリーがある部門にもかかわらず3位という好成績を収め、当時のレートで約1700万円という賞金も獲得して、“勝負強さ”を見せつけた。

そんな田中が、20日にまたもやポーカーの世界大会に出場しているという。「ヨーロピアン・ポーカー・ツアー（EPT）」という、欧州各地を舞台に行われる、世界3大ポーカー大会のひとつで、田中は現在バルセロナで開催されている「ユーロ1,650 PokerStars Open Main Event」に参加中のようだ。

Xでは《【田中圭さんがEPTに参戦!?】スペイン・バルセロナで開催中の「EPT Barcelona」にKei Tanakaさんが出場中》という投稿とともに、田中本人と思われる写真が掲載されているが、注目すべきはその“風貌”。前回の大会ではバケットハットを目深に被り、マスクをしてほぼ顔が見えないという“地味”なスタイルで望んでいたが、今回は少し異なっている。

まず目に飛び込むのはハイトーンの茶髪にパーマをかけたような無造作ヘアスタイル。さらにサングラスをかけて、派手なプリントTに身を包んだ“やんちゃ”な雰囲気にイメチェンした写真には、SNSで驚きの声が数多く挙がっているようだ。

《田中圭ポーカー露出2度目で格好が調子乗り出してておもろい》

《自分が知ってる田中圭とイメージが違いすぎて。 俳優辞めてプロポーカーに転職すか？》

《髪型いや色々どうした笑 写真撮られるだろうから色々準備してたんだろうなぁと想像すると とにかく頑張ってください 最高に面白いです》

《そしてこの人、懲りてなくてウケる いっそこの髪型で、マフィア役とか やってくれないかな》

《黒髪大好きだけれども、前髪重めも好きでして、金髪くるくるも似合っててカッコいい可愛いじゃん！！！ 好きな人は似合っていればいいってやつだ 欲を言えばサングラス取ってお顔も見たい〜〜》

“ビジュ変”に対しては「吹っ切れてる」「キャラに合ってる」と好意的に受け入れているユーザーも多い印象を受ける。以前にくらべて堂々とポーカーライフを謳歌しているように見える田中だが、俳優業からポーカー界への“オールイン”となるのだろうか。