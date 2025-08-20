大政絢、夫・Toruと“夫婦初共演ショット” 反響相次ぐ「本当にお似合い！」
「um_tokyo」のインスタグラムが、19日に更新。ロックバンド・ONE OK ROCKのギタリスト・Toruと、妻で俳優の大政絢との“夫婦初共演ショット”を公開した。
【写真あり】キリッとした表情から笑顔まで…大政絢、夫・Toruと“夫婦初共演ショット”
『Precious』9月号の中頁「A New Chapter of Modern Elegance “ディーヴァドリーム”と綴る、幸福の新章」でのカットを公開。
大政も自身のインスタグラムで「ブルガリ「ディーヴァ ドリーム」を身に纏って撮影を！Preciousのページでは家族のことを語らせて頂いています。とても思い入れのある撮影になりましたので是非ご覧ください」と報告した。
ファンからは「本当にステキな夫婦！」「美男美女で本当にお似合いのご夫婦」などといった感想が相次いで寄せられている。
Toruと大政は21年12月28日に結婚を発表。25年5月には、第1子男児の誕生を報告していた。
