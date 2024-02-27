佐々木希、お揃いの指輪購入を明かす 相手はモデル仲間の大政絢文春オンライン

佐々木希、お揃いの指輪購入を明かす 相手はモデル仲間の大政絢

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 36歳の誕生日の記念に指輪を購入した佐々木希について週刊文春が伝えた
  • リングは大政絢とお揃いで、2人で女子旅するほど仲が良いとスポーツ紙記者
  • 佐々木が購入したリングは約70万円、ピアスは50万円超だという

◆佐々木希がお揃い指輪を購入

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