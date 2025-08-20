横浜の主将・阿部葉太

第107回全国高校野球選手権は19日、甲子園球場で準々決勝が行われ、第3試合では春夏連覇を目指した横浜（神奈川）が、県岐阜商（岐阜）に延長11回タイブレークの末7-8でサヨナラ負けを喫した。敗戦後、横浜の主将・阿部葉太（3年）はアルプス席に謝るような仕草を見せ「何回見ても泣いちゃう」「本当お疲れ様でした」などの声が上がっている。

両軍は4-4の同点で延長戦に突入。タイブレークとなる延長10回は3点ずつを奪い決着がつかなかった。そして11回の横浜は無得点。裏の県岐阜商は走者一、三塁から坂口路歩（3年）が左前へサヨナラ打を放った。

センターを守る阿部は決着の瞬間、膝から崩れ落ち仲間に促されながら整列に向かった。さらにアルプス席に挨拶する際には両手を合わせて「ごめん」と言いたげに頭を下げているシーンが中継に映し出された。2年生から名門・横浜の主将を担ってきた阿部の姿に心打たれる視聴者が続出。Xに感動のコメントが寄せられた。

「何回見ても泣いちゃう」

「本当お疲れ様でした」

「尋常ではないプレッシャーの中で見せる強靭な精神力にただただ脱帽」

「そんな頭下げなくていいよ！ 堂々と胸を張って横浜高校に帰ってください」

「立派なキャプテン」

「謝る必要なんて全然ない」

この試合、「3番・中堅」で先発した阿部は4打数2安打2打点の活躍。守ってもダイビングキャッチを見せるなど主将として横浜を引っ張った。



（THE ANSWER編集部）