¡ÖÈà¤Ï¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×£²ÀïÏ¢È¯¤ÎÆüËÜÂåÉ½¥¨¡¼¥¹FW¤òÍö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î¹óÉ¾¡ÖÉÔ´ïÍÑ¤Ë¸«¤¨¤ë¡×
¡¡¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤ÎFW¾åÅÄåºÀ¤¤Ï¡¢¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸¤Ç³«Ëë¤«¤é£²»î¹çÏ¢È¯¤È¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤½¤Î´Ö¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°Í½Áª¤Î¥Õ¥§¥Í¥ë¥Ð¥Õ¥Á¥§Àï¤Ç¤Ï¡¢¥È¥é¥Ã¥×¤¬·è¤Þ¤é¤º¤Ë¥Ó¥Ã¥°¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤·¡¢¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤ÈãÈ½¤âÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥ÈOB¤Ç¤¢¤ë¥ª¥é¥ó¥À¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¢¥ë¡¼¥È¡¦¥Õ¥ê¥Ã¥È»á¤â¡¢¤½¤Î26ºÐ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬ÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£¥ª¥é¥ó¥À¥á¥Ç¥£¥¢¡ØVoetbal Primeur¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢½Ð±é¤·¤¿¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¨¡¼¥¹¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦É¾¤·¤¿¡£
¡ÖÈà¤Ï¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤É¤¦¹Í¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Ë¿¨¤ë¤³¤È¡£Èà¤¬¿¿¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤«¤É¤¦¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¼«¿®¤ÎÌäÂê¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Èà¤ÏÎÉ¤¤Áª¼ê¤À¤¬¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ÏÎäÀÅ¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡¸µ¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ï¡ÖÈà¤Ï¼«Ê¬¤Î¼ÂÎÏ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¤¤¤¢¤Þ¤ê¡¢¥×¥ì¡¼¤ËÍî¤ÁÃå¤¤ò·ç¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ÉÔ´ïÍÑ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤À¡£»ÄÇ°¤À¡£¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤é¤ì¤ëÁª¼ê¤¬É¬Í×¤Ê¤ó¤À¡×¤È¸ÀÍÕ¤òÂ³¤±¤¿¡£
¡Ö¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ÏÂ¾¤ÎÁª¼ê¤È¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦¡£¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ÏÄ¾´¶Åª¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¡¢Â¾¤ÎÁª¼ê¤¬ÄÌ¾ï¤Ç¤Ï´üÂÔ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£Èà¤¬¤½¤¦¤¹¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡×
¡¡¾åÅÄ¤Î¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢¥Õ¥ê¥Ã¥È»á¤¬µá¤á¤ë¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼Áü¤È¤Ï¡¢¹çÃ×¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡ÚÆ°²è¡Û¾åÅÄåºÀ¤¤¬£²ÀïÏ¢È¯¡ªÞÕ¿È¤Î¥Ø¥Ã¥ÉÃÆßÚÎö
