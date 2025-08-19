【コストコ】辻希美「これはマジで美味しい！」“激推し”の食品を紹介「買ってみてください」

辻希美さんが、自身のYouTubeチャンネルに、『【コストコ】夏休みと出産に備えてストック買いしたので紹介します 【2025/6月分】』という動画を投稿。『コストコ（Costco）』で購入したさまざまな商品を公開してくれました！今回は、辻さんが“激推し”した食品をご紹介します。

動画内で辻さんが、「これはマジで美味しい！本当に美味しい！」と力説した商品がこちら！

◼︎鴨だしせいろ蕎麦

画像出典：辻希美オフィシャルYouTubeチャンネルより

はくばく / 蕎麦屋の鴨だしせいろ蕎麦

風味豊かな甘皮も挽きぐるみにしたそば粉を使用した、細くてシャッキリとしたそば。だしが効いたつゆに濃厚ながら奥深い味わいの鴨だしめんつゆ。ほのかに香るネギの風味も楽しめます。

辻さんは12食入りを購入されたようで、こちらはコストコ店舗のほか、公式オンラインショップからの購入も可能。

オンラインショップでは、通常配送料を含めて、2025年8月31日まで割引価格の税込1,298円で販売中とのこと！なお、通常は税込1,628円で販売されているそうです♪

◼︎冷たいお蕎麦として食べるのがおすすめ

画像出典：辻希美オフィシャルYouTubeチャンネルより

辻さんは、「あったかいお蕎麦として食べても美味しいんですけど、私は冷たいお蕎麦として食べるのが好きで」とおすすめの食べ方についてコメント。

そして「本当にこのね、鴨の出汁がめちゃくちゃ美味しいの。本当に美味しいの！」「私はギンギンに冷やして食べたい！と思って買いました」「マジで美味しい、本当に美味しいからぜひ！お蕎麦好きな人は買ってみてください」と熱弁してくれました♪

まだまだ暑い季節、冷たいお蕎麦なら食欲がない猛暑にもさっぱり食べられそうでですね。

■動画もチェック

17歳の長女・14歳の長男・12歳の次男・6歳の三男、そして今年8月に出産した5児の母として、子育てと仕事を両立している辻さんのYouTubeチャンネルでは、夕飯準備の様子や、購入品などがたびたび公開されます。家事の参考になるものばかりですので、ぜひチェックしてみてくださいね♪

画像出典：辻希美オフィシャルYouTubeチャンネルより